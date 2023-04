Las novedades de la semana de Life and Style

La Maison Krug presenta “The zest is yet to come”

La Maison Krug anunció el lanzamiento de “The zest is yet to come”, el primer libro de cocina que reúne creaciones culinarias originales de los chefs de las Krug Ambassades de todo el mundo, entre ellos los chefs mexicanos Lucho Martínez de Em Restaurante y Diego Niño de La Table Krug en el St. Regis Mexico City. Este libro es una conjugación de oficios y un viaje gastronómico alrededor del mundo de 112 chefs de 25 países que muestran su visión del limón, un ingrediente cuy versatilidad realza la experiencia sensorial de un maridaje con la más reciente edición de Krug Grande Cuvée o Krug Rosé.

HP presenta su nueva impresora multifuncional Smart Tank

HP presentó una nueva línea de impresoras Smart Tank diseñada para las necesidades de impresión cotidiana, tanto en casa como en micro y pequeñas empresas. En ella se podrá imprimir en papel para fotografías, calcomanías o incluso en material para alguna prenda de vestir. Pueden imprimir hasta 18 mil páginas en blanco y negro y hasta 6 mil páginas a color brindando impresión sin interrupciones con suministro de cartucho de tinta prerellenado. También cuenta con un diseño sostenible, pues contiene material reciclado post consumo hasta en un 45% y sus envases reciclables no desperdician ni chorrean.

Así es Cities of the Future, la edición limitada de Johnnie Walker Blue Label

Johnnie Walker continúa posicionando el lanzamiento de Johnnie Walker Cities of the Future 2220, una colección que imagina cómo se verán dentro de 200 años algunas de las principales ciudades del mundo como Londres y CDMX. Las ilustraciones plasmadas en cada botella de esta edición especial van acompañadas de los dos siglos de excelencia artesanal y gran legado de la marca; en total son 10 diseños en 3 mil botellas, las cuales pueden comprarse en tiendas departamentales, especializadas y autoservicios seleccionados.

UNOde50 conquista con la colección “Feelings”

UNOde50 inició el año con su colección “Feelings”, una nueva visión de la herencia y los iconos de la firma Made in Spain. Este lanzamiento presenta joyas únicas creadas en torno a sentimientos positivos, que abren las puertas a un universo creativo con el sello propio de la marca. También explora lo que nos hace humanos, y sus diseños buscan revelar una captura precisa de un mundo interior. “Feelings” está compuesta por collares, pulseras, anillos y pendientes, bajo el nombre de Confident, Loved, Curious, Grateful y Protected.

Casio presenta su reloj deportivo GBD-H2000

Casio presentó su nuevo reloj deportivo GBD-H2000 con avanzadas funciones para el seguimiento de actividad física y monitoreo de la salud de los amantes del deporte. Este modelo brinda soporte para múltiples deportes y cuenta con un peso más ligero que garantiza un ajuste más cómodo. Está disponible en 3 modelos; cuenta con funcionalidades como GPS y 6 sensores. También incluye funciones de análisis de entrenamiento y nivel de recuperación del sueño, en el cual podrás hacer un seguimiento del sueño para evaluar qué tan bien te recuperas mental y físicamente.