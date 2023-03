Más allá del hype

Fundador de la agencia Another Company, fue en 2017 cuando apostó por crear JET Store, “la primera tienda independiente de alta moda, street-wear y accesorios para hombre y mujer de la Ciudad de México”.

Cinco años después, JET acaba de inaugurar su flagship store en la avenida Masaryk de la capital mexicana. Allí, gracias a una delicada y exquisita curaduría, los clientes más vanguardistas de la ciudad pueden encontrar algunas de las marcas con más personalidad del mercado.

Jacquemus, Off-White, Balmain, Rick Owens, Givenchy, Saint Laurent, Valentino, A Bathing Ape o Maharishi tienen su espacio en una boutique en la que los sneakers más avant-garde (Eyears posee una de las mejores colecciones personales de la región) ejercen como hilo conductor de la experiencia de compra.

. (Anylú Hinojosa-Peña)

“Trabajamos con marcas no tan conocidas y con marcas mainstream, pero siempre con la idea del concepto que queremos para JET. Aquí no hay tonos azules o cafés. No somos conservadores”, explica Jaspar, ideólogo de la compañía.

Con ubicaciones en Ciudad de México y Monterrey, JET abrirá próximamente sus puertas en Guadalajara, aunque con propuestas diferentes para su clientela en cada localización. “Tratamos de ajustarnos a los gustos y el clima de nuestros clientes en cada ciudad”, asegura su fundador.