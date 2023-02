México para el World Baseball Classic se pone la gorra de New Era

También conocida como "Novena México" tendrá a disposición tres uniformes y no dos, para destacar lo especial de esta edición del torneo en el que se tienen altas expectativas del equipo comandado por Benjamín Gil:

Local: Blanco, el clásico color de la unidad, con detalles en verde y rojo.

Visitante: Camisola roja y pantalón gris más detallados verdes.

Alternativo: Base blanca con detalles en rosa mexicano y baby blue, un color en tendencia para la temporada.

Durante los juegos de visitante, el predominante rojo de la camisola que portará la Selección Mexicana de Béisbol tiene un significado especial, misma que deja atrás el verde de ediciones pasadas del WBC.

“Es un homenaje al coraje, la fuerza, la garra y la lucha que tiene todo un país, ahora representado por peloteros de la talla de Julio Urias, Alejandro Kirk y Randy Arozarena, entre otras estrellas del diamante y los jardines. Estos tres uniformes representan innovación en el performance para los peloteros; y en cuanto a la colección para venta al público, su objetivo es que cada vez más aficionados por muy nuevos o viejos que sean lleven la linda tradición del béisbol a su estilo de vida, sin importar lo que hagan, de la mano de una marca líder con herencia deportiva que no sólo ofrece headwear sino también apparel”, comentó David Pérez, Director General de New Era México & LATAM, en referencia a este uniforme mexicano.

Cada cual con sus respectivas gorras, respetando los mismos colores de cada nuevo uniforme, resaltan por incluir parches bordados hechos con tecnología TPU, para que se mantengan visibles y brillosos desde cualquier ángulo; corresponden a la clásica “M” New Era en frente, la bandera de México al costado derecho, el logo del WBC en la parte trasera y la famosa flag de la marca en el flanco izquierdo.

“A diferencia de los otros 19 equipos, que usarán gorras New Era pero sus uniformes son hechos por distintas marcas, México es el único roster del WBC que portará prendas totalmente diseñadas y cuidadosamente fabricadas por New Era. Respetando la tradición de este querido deporte, cuya afición crece año con año en nuestro territorio, quisimos mantener la línea clásica que distingue a la Novena México desde hace tiempo, con el clásico logo de la ‘M’ New Era inspirada en la tipografía de los Juegos Olímpicos de 1968 y que cada vez más personas relacionan con el béisbol nacional”, añadió Pérez en su condición de directivo de la firma deportiva.