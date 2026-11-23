La residencia del actor y de su esposa Jada Pinkett Smith, valuada en más de 42 millones de dólares (mdd), sufrió un incendio, según confirmó el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles a la revista People .

Las autoridades señalan que se trató de un “incendio estructural” en la residencia, ubicada exactamente en Calabasas, California, la madrugada de este lunes 23 de noviembre, cerca de las 12:00 am.

El comunicado de las autoridades señala que se habría tratado del incendio de un cobertizo y que la causa fue accidental. Se desconoce si la pareja se encontraba en la mansión, sin embargo, no se reportaron heridos.



Will Smith y Jada Pinkett Smith. (Mike Coppola/Getty Images)

En un fragmento de una llamada al 911 sobre el incendio, obtenido por Page Six, se escucha a un bombero diciendo: “Tenemos un cobertizo en llamas, pero el fuego no se ha extendido a la maleza”, sin embargo, el personal de emergencia ya se encontraba en la residencia.

De acuerdo con información de Daily Mail, los equipos de emergencia habrían tardado más de dos horas en apagar el fuego.



No es la primera vez que la mansión de Will Smith y Jada sufre un incendio. En 2021, se registró la presencia de fuego en el sótano. La pareja y sus hijos se encontraba en la propiedad en ese momento, pero no se reportaron lesionados.

La familia Smith había sido vista el pasado sábado en Little Beach House Malibu de Soho House en California con sus hijos, Jaden, de 28 años, y Willow, de 26, así como la madre de Jada y la madre de Will Smith.