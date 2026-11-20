Take-Two Interactive y Rockstar Games se han limitado a dar cifras (y quizá nunca lo hagan), pero según varios medios especializados, se estima que el juego vendió alrededor de 25 millones de copias en sus primeras 24 horas, una cifra que triplica lo que vendió GTA V en 2013.

La cifra extraoficial es de 24.58 millones de copias vendidas. De ese total, el 75% corresponde a usuarios de PlayStation (alrededor de 18.4 millones), mientras que el resto (unos 6.15 millones) son jugadores de Xbox.

De nuevo, estas cifras son extraoficiales, pero si los números se confirman, el lanzamiento de GTA VI puede considerarse fácilmente uno de los más exitosos para el mundo de los videojuegos y para el del entretenimiento en general.

Un récord difícil de superar

Y repito, porque es importante: apenas han pasado 24 horas desde que se liberó el videojuego, y estas cifras serán difíciles de superar dentro de unos meses, o incluso años. Para ponerlo en perspectiva, Grand Theft Auto V ha vendido cerca de 235 millones de copias en todo el mundo desde su lanzamiento en 2013.