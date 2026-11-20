Aún no he preguntado entre mis conocidos si la espera de GTA VI valió la pena para ellos, pero para Rockstar Games, lanzar la continuación del juego 13 años después no ha traído más que millones de copias vendidas, que se traducen en otros tantos millones de dólares. Y apenas han pasado 24 horas desde su lanzamiento.
GTA VI es oficialmente el videojuego con el mayor lanzamiento de la historia
Take-Two Interactive y Rockstar Games se han limitado a dar cifras (y quizá nunca lo hagan), pero según varios medios especializados, se estima que el juego vendió alrededor de 25 millones de copias en sus primeras 24 horas, una cifra que triplica lo que vendió GTA V en 2013.
La cifra extraoficial es de 24.58 millones de copias vendidas. De ese total, el 75% corresponde a usuarios de PlayStation (alrededor de 18.4 millones), mientras que el resto (unos 6.15 millones) son jugadores de Xbox.
De nuevo, estas cifras son extraoficiales, pero si los números se confirman, el lanzamiento de GTA VI puede considerarse fácilmente uno de los más exitosos para el mundo de los videojuegos y para el del entretenimiento en general.
Un récord difícil de superar
Y repito, porque es importante: apenas han pasado 24 horas desde que se liberó el videojuego, y estas cifras serán difíciles de superar dentro de unos meses, o incluso años. Para ponerlo en perspectiva, Grand Theft Auto V ha vendido cerca de 235 millones de copias en todo el mundo desde su lanzamiento en 2013.
En su debut, el juego vendió apenas 11.21 millones de copias y, durante estos 13 años, se comercializó a lo largo de tres generaciones de consolas (PS3, Xbox 360, Xbox One, PS5 y Xbox Series).
Un lanzamiento 100% digital
Hay otro detalle importante en todo esto: el lanzamiento fue 100% digital, sin copias físicas, por lo que el desabasto en tiendas ya no puede representar un límite para el récord de ventas.
Lo único que se vende en tiendas físicas es una caja con un póster y un código impreso para descargar el juego. Pero si lo pensamos lo suficiente, ir a una tienda a comprar un código suena a una pérdida de tiempo y esfuerzo innecesaria.
Además, al no haber copias físicas, el juego no llega antes de tiempo a manos de revendedores o filtradores, aunque sí tuvieron que lidiar con algunas filtraciones.
Take-Two Interactive y Rockstar Games ya ganaron con este lanzamiento. Ahora solo queda saber si la enorme espera valió la pena para los jugadores.