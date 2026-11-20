El tema cobra un significado especial en Yucatán, donde el español convive con la lengua maya, una expresión viva de memoria, resistencia e identidad. Desde esa idea, VOCAL propone algo más que una exposición: una invitación a escuchar otras voces, cuestionar nuestras formas de expresión y descubrir que el arte también puede comunicar lo que nos cuesta poner en palabras.

Los nombres que vale la pena tener en el radar

Detrás de esta primera edición se encuentra Catherine Petitgas, historiadora del arte, coleccionista y filántropa, quien fundó la bienal con la intención de fortalecer la escena artística del sureste mexicano y conectarla con el circuito internacional. A su lado está Daniela Pérez, directora del proyecto, cuya trayectoria incluye instituciones como el Museo Tamayo.

La selección artística reúne a figuras consolidadas y nuevas voces. Entre los nombres más reconocidos aparecen Yoko Ono, Cecilia Vicuña, Teresa Margolles, Minerva Cuevas, Óscar Murillo, Tania Pérez Córdova, Mónica Mayer y Rirkrit Tiravanija, artistas cuyas prácticas abordan, desde perspectivas muy distintas, temas como la memoria, la participación colectiva, la identidad y las estructuras sociales.

Uno de los aspectos más atractivos es que 42 de los participantes son mexicanos y 18 provienen de la región peninsular. Así, la bienal no se limita a traer el arte internacional a Mérida, sino que también busca dar visibilidad a las propuestas que ya se están desarrollando en el territorio. Además, se presentarán 38 nuevas comisiones artísticas, lo que significa que una parte importante de las obras nace específicamente en el contexto de esta edición.

Una ciudad que se convierte en museo

Una de las mejores razones para visitar la Bienal de Yucatán es que la experiencia no estará concentrada en un solo lugar. El proyecto se desplegará a través de un circuito de espacios culturales, edificios patrimoniales e intervenciones públicas, convirtiendo el recorrido en una manera distinta de descubrir Mérida.

La Casa de la Cultura del Mayab, un antiguo convento del siglo XVI, funcionará como sede principal de VOCAL. Otras paradas que vale la pena incluir en el recorrido son el Museo de la Ciudad, donde se presentarán obras de Cecilia Vicuña y una exposición curada por Kit Hammonds; el Centro Cultural Olimpo, que contará con propuestas de Yoko Ono y otros artistas; y el Museo Pinacoteca Juan Gamboa Guzmán, con participaciones de Bárbara Sánchez Kane y Sandra Gamarra.

Jimmie Durham, Red Herring, 1992. (Fotografía: Cortesía )

También forman parte del circuito el Centro de Artes Visuales, la Biblioteca Yucatanense, las Galerías del Teatro Peón Contreras y el Museo de la Luz, entre otros espacios.

Y para quienes quieran llevar la experiencia un poco más lejos, la bienal se extenderá hasta Maní, aproximadamente a 90 kilómetros de Mérida, con intervenciones en U Tuuch Lu'um y el Cenote Xcabachen.

Más allá de VOCAL: tres exposiciones que no hay que perderse

La programación incluye también tres exposiciones paralelas que amplían la conversación sobre el lenguaje desde la poesía, la imagen y la experimentación artística.

El don de lenguas, curada por Kit Hammonds y organizada por el Museo Jumex, llegará al Museo de la Ciudad con obras de artistas como Jenny Holzer, Lawrence Weiner y Santiago Sierra. La exposición se acerca al lenguaje desde su dimensión más física, emocional y visceral.

Por otro lado, Pocos cocodrilos locos: Mathias Goeritz y su legado en la poesía concreta, bajo la curaduría de David Miranda, explorará la relación entre palabra, forma y espacio en el Museo Casa Montejo. Una mirada a la influencia de Goeritz y a las posibilidades visuales del lenguaje.

Finalmente, Imágenes hechas con palabras: Los trabajos y los días de la poesía visual en México, curada por Antonio Saborit y Patrick Charpenel, se presentará en el Centro Cultural Olimpo. A través de obras y archivos de figuras como Nahui Olin, Tina Modotti y José Juan Tablada, la muestra revisará ese fascinante territorio donde la literatura deja de ser únicamente texto para convertirse también en imagen.

Una nueva razón para mirar hacia Yucatán

La bienal llega en un momento idóneo en el que Mérida está consolidando una identidad creativa propia. Su escena artística, sus espacios independientes y el diálogo entre tradición y contemporaneidad hacen que la ciudad tenga mucho más que ofrecer que su ya conocida riqueza arquitectónica y gastronómica.

La iniciativa también busca dejar una huella que trascienda esta primera edición, con futuras bienales previstas para 2028 y 2030, además de un programa educativo que incluirá talleres, conversaciones, recorridos y actividades abiertas a distintos públicos.

Entonces, esto es lo que debes saber antes de ir