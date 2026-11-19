Ese protagonismo también tiene su lado incómodo. El juego fue nominado antes de que los jugadores pudieran probarlo, ya que su lanzamiento es este 19 de noviembre. Las reglas oficiales del evento piden que los títulos estén disponibles comercialmente a más tardar el 20 de noviembre de 2026, un plazo que se ha mantenido casi igual a lo largo de los años. Técnicamente, entonces, Rockstar cumple. Aun así, no faltaron las acusaciones de favoritismo, porque una cosa es cumplir la norma y otra muy distinta es que el público pueda opinar con el juego en las manos.

Grand Theft Auto VI lidera la lista con ocho nominaciones, entre ellas Juego del Año y mejor interpretación para Manni L. Perez. (Fotografía: GTA 6)

Zelda, la sorpresa de la lista

El que le roba cámara es Zelda: Ocarina of Time Remake. Que un remake compita por Juego del Año habla de lo que pesa ese título en la memoria colectiva. Además de la categoría principal, aparece en acción/aventura, dirección de arte y música.

Nintendo, de hecho, se pasea por varias categorías con Pokémon Pokopia, Nintendo Switch Sports Resort y Yoshi and the Mysterious Book, entre otros.

Tampoco hay que perder de vista a Control Resonant, que suma seis nominaciones, ni a Resident Evil Requiem, que aparece en categorías de narrativa, sonido, dirección e interpretación (con Angela Sant'Albano como Grace Ashcroft). Phantom Blade Zero se coló entre los grandes con cuatro menciones más además del GOTY.

Cómo se elige al ganador (y cómo votar)

Resident Evil 9: Requiem, Control Resonant, 007: First Light y Phantom Blade Zero completan la lista de seis finalistas al Juego del Año. (Fotografía: Resident Evil )

Aquí viene un dato que se suele pasar por alto: los ganadores se definen en un 90% por el jurado y en un 10% por el voto de los fans. Es decir, la opinión del público cuenta, pero no manda. Si quieres aportar tu granito de arena, las votaciones están abiertas hasta el 9 de diciembre a las 6 p. m. (hora del Pacífico).

Más allá del GOTY

Los premios no se acaban en la categoría estelar. En Juego más esperado compiten The Witcher 4, Fable, Final Fantasy VII Revelation, God of War Laufey y Resident Evil Veronica. En mejor juego independiente están Mewgenics, Mina the Hollower, Cairn, Denshattack! y Big Walk, que además aparece en varias categorías más, entre ellas mejor juego familiar y mejor multijugador.

También hay espacio para la mejor adaptación, con Fallout (temporada 2), Cyberpunk: Edgerunners 2 y The Super Mario Galaxy Movie, y para los Esports, con Counter-Strike 2, Dota 2, League of Legends, Mobile Legends y Valorant como candidatos a mejor juego.

Quedan tres semanas para armar quinielas. La pregunta ya está sobre la mesa: ¿el trono es de Rockstar o Nintendo vuelve a dar la sorpresa?