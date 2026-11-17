¿Cuál es su propósito? Que llegues a las elecciones intermedias de 2027 con más información, entiendas las propuestas en disputa y formes tu propia opinión.

Fotografía: Cortesía

Tres voces, tres miradas

Al micrófono están Luis Ruiz , fundador de Abrazo Grupal y coautor de Resistencias Queer; Andrés Treviño , estratega en derechos humanos y participación política; y Andrea Natzahuatza , periodista y escritora, coautora de la Guía contra mochos, machos y fachos. Tres trayectorias distintas que brindan miradas diversas de nuestra sociedad.

Si quieres seguir de cerca el proyecto, su cuenta en Instagram es @abrazogrupal. Y puedes escucharlo en Apple podcasts y Spotify .