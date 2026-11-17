¿Cuántas veces has escuchado "izquierda" o "derecha" sin tener muy claro qué significa en México? No eres la única persona. Entre el bombardeo de opiniones en redes y los debates que pelean más de lo que se explican, cuesta trabajo saber por dónde empezar.
Un podcast para entender de política mexicana antes de 2027: Por el bien… ¿de todxs?
En un momento clave del país, nace Por el bien… ¿de todxs?, un podcast documental independiente, estrenado el 12 de noviembre, en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Su apuesta es tan sencilla como necesaria: volver a los antecedentes para entender el presente. Para eso recorre las últimas décadas de la acción política progresista en México y Latinoamérica, con material de archivo y conversaciones con personas expertas, activistas y académicas.
De la historia a la vida diaria
La idea no es dar una cátedra, sino conectar distintos puntos. En cada uno de los episodios, cabe la historia de la izquierda y la derecha en el país, la llamada Cuarta Transformación, la relación entre el PRI y el PAN, la guerra cultural, el feminismo y los derechos de las mujeres. Son temas grandes, de los que suelen discutirse sin mucho contexto, y aquí se cuentan en un lenguaje claro que los lleva a la vida diaria.
¿Cuál es su propósito? Que llegues a las elecciones intermedias de 2027 con más información, entiendas las propuestas en disputa y formes tu propia opinión.
Tres voces, tres miradas
Al micrófono están Luis Ruiz , fundador de Abrazo Grupal y coautor de Resistencias Queer; Andrés Treviño , estratega en derechos humanos y participación política; y Andrea Natzahuatza , periodista y escritora, coautora de la Guía contra mochos, machos y fachos. Tres trayectorias distintas que brindan miradas diversas de nuestra sociedad.
Si quieres seguir de cerca el proyecto, su cuenta en Instagram es @abrazogrupal. Y puedes escucharlo en Apple podcasts y Spotify .