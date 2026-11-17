13 años para una nueva edición

La brecha entre el quinto y el sexto juego es enorme. Mientras que entre lanzamientos suelen pasar de tres a cinco años, GTA 6 llega 13 años después de su antecesor, el periodo más largo entre dos entregas principales de la franquicia.

Hubo varios factores detrás de esta espera y uno de los principales fue el financiero. GTA 5, sobre todo a través de GTA Online, generó millones de dólares con microtransacciones. Eso permitió a Rockstar destinar una gran cantidad de recursos a expansiones y contenido, sin la presión de lanzar de inmediato una secuela.

Pero pasemos a lo importante: ¿qué nos espera en el regreso de este famoso juego?

Lo que se sabe hasta ahora es que GTA 6 se desarrolla en Leonida, un estado ficticio ubicado en Florida. Los protagonistas son Jason Duval y Lucia Caminos, quien, cabe resaltar, es el primer personaje femenino jugable de la serie desde que, en 2001, GTA III introdujo protagonistas con personalidades definidas.

Jason y Lucia son dos delincuentes de poca monta que deberán completar misiones, forjarse una reputación y explorar el enorme mapa, mientras se desarrolla una narrativa mucho más compleja.