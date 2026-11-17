Tras años de espera, retrasos, filtraciones y polémicas, Grand Theft Auto 6 está por fin a la vuelta de la esquina. Rockstar Games se ha preparado durante mucho tiempo (y se nota) para llevar a los jugadores de regreso a Vice City.
Lo que debes saber de la tan esperada llegada de GTA 6
13 años para una nueva edición
La brecha entre el quinto y el sexto juego es enorme. Mientras que entre lanzamientos suelen pasar de tres a cinco años, GTA 6 llega 13 años después de su antecesor, el periodo más largo entre dos entregas principales de la franquicia.
Hubo varios factores detrás de esta espera y uno de los principales fue el financiero. GTA 5, sobre todo a través de GTA Online, generó millones de dólares con microtransacciones. Eso permitió a Rockstar destinar una gran cantidad de recursos a expansiones y contenido, sin la presión de lanzar de inmediato una secuela.
Pero pasemos a lo importante: ¿qué nos espera en el regreso de este famoso juego?
Lo que se sabe hasta ahora es que GTA 6 se desarrolla en Leonida, un estado ficticio ubicado en Florida. Los protagonistas son Jason Duval y Lucia Caminos, quien, cabe resaltar, es el primer personaje femenino jugable de la serie desde que, en 2001, GTA III introdujo protagonistas con personalidades definidas.
Jason y Lucia son dos delincuentes de poca monta que deberán completar misiones, forjarse una reputación y explorar el enorme mapa, mientras se desarrolla una narrativa mucho más compleja.
Más allá de seguir un guion, el juego permitirá momentos más emergentes y espontáneos, además de una campaña individual sin una línea fija, lo que le da bastante diversidad.
Otra diferencia respecto al juego anterior es que el área jugable es casi el doble de grande y abarca entre 150 y 160 kilómetros cuadrados.
¿Por qué emociona tanto su lanzamiento?
Además del tiempo que pasó desde la última entrega, parte de esos 13 años se explica por la productora: Rockstar tiene fama de querer superar siempre los límites tecnológicos. A principios de este año estrenaron un preview en Netflix, donde se apreciaron unos gráficos realistas y un motor de física de vanguardia en las escenas de acción.
La intención de Rockstar es que GTA 6 se convierta en un referente técnico de su generación. Para lograrlo trabajaron en interacciones más realistas, sistemas avanzados de daños vehiculares y, por si fuera poco, un guion capaz de satirizar la cultura actual, marcada por TikTok, las redes sociales y el streaming.
Todo sobre su estreno
El juego estará disponible en PlayStation y Xbox Series X|S (aún sin fecha confirmada para PC). Grand Theft Auto VI se desbloqueará digitalmente a las 23:59 del 18 de noviembre, así que en los primeros minutos del 19 de noviembre ya podrías ser de los primeros en descargarlo y jugarlo.
Otro detalle importante: se estima que necesitarás alrededor de 212 GB libres en la consola para descargarlo.