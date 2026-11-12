Frankie Muniz no dejó la actuación por cansancio, por aburrimiento o por crisis existencial, por lo menos no que nosotros sepamos. Él la dejó por la velocidad y esta semana, esa decisión le cobró una factura de susto.
Frankie Muniz sale del hospital tras estrellar su auto en Daytona
El miércoles, el actor de 40 años sufrió un accidente durante una vuelta de práctica en el Daytona International Speedway, en Florida. Su equipo, Team Reaume, confirmó que estaba "despierto y alerta" y pidió respetar su privacidad mientras llegaban más datos. Este jueves llegó la mejor noticia posible: ya salió del hospital.
Un mensaje con humor y mucha gratitud
Muniz rompió el silencio con un comunicado que difundió Ford Racing y que dice mucho de cómo se toma las cosas. Admitió que estaba "un poco adolorido", pero lo que más destacó fue el desempeño de su Mustang: según él, el auto hizo su trabajo y lo protegió. Agradeció al personal médico, a Daytona y a todos los que le mandaron buenos deseos y oraciones.
También confesó que le dolió perderse el evento para el que se preparaba. El Proud to Honor Veterans Day Classic era una carrera de exhibición en la que doce pilotos de Ford, divididos en seis equipos, competirían en Mustang Dark Horse en honor a las distintas ramas del ejército de Estados Unidos. Muniz iba a representar a la Fuerza Aérea junto con Austin Cindric, y lo recaudado apoyaría a seis organizaciones que ayudan a militares y veteranos.
De Malcolm al asfalto
Para quien creció viendo a Muniz como Malcolm, la imagen de verlo en un auto de carreras todavía suena rara. Pero no es un capricho de famoso. Fue nominado al Emmy y a dos Globos de Oro por la serie, fue uno de los actores infantiles más reconocidos de su generación y apareció en películas como Big Fat Liar y Agent Cody Banks.
En 2006 hizo una pausa en el espectáculo para dedicarse al automovilismo profesional. Pasó por la Formula BMW USA y la Champ Car Atlantic, donde en 2009 iba cuarto en el campeonato cuando una lesión lo sacó de la temporada y lo llevó a varias cirugías. Muchos habrían tomado eso como señal para retirarse, él, en cambio, volvió.
Hoy corre en NASCAR: en 2024 disputó 38 carreras en la O'Reilly Auto Parts Series y otras 38 en la Craftsman Truck Series. En los últimos tres años suma 117 carreras de camionetas, con un top 10 en Daytona en 2025. Esta vez el susto quedó en eso.