El miércoles, el actor de 40 años sufrió un accidente durante una vuelta de práctica en el Daytona International Speedway, en Florida. Su equipo, Team Reaume, confirmó que estaba "despierto y alerta" y pidió respetar su privacidad mientras llegaban más datos. Este jueves llegó la mejor noticia posible: ya salió del hospital.

Un mensaje con humor y mucha gratitud

En su comunicado, el actor agradeció a Ford Racing y aseguró que su Mustang cumplió al protegerlo. (Fotografía: Meg Oliphant/Getty Images)



Muniz rompió el silencio con un comunicado que difundió Ford Racing y que dice mucho de cómo se toma las cosas. Admitió que estaba "un poco adolorido", pero lo que más destacó fue el desempeño de su Mustang: según él, el auto hizo su trabajo y lo protegió. Agradeció al personal médico, a Daytona y a todos los que le mandaron buenos deseos y oraciones.

También confesó que le dolió perderse el evento para el que se preparaba. El Proud to Honor Veterans Day Classic era una carrera de exhibición en la que doce pilotos de Ford, divididos en seis equipos, competirían en Mustang Dark Horse en honor a las distintas ramas del ejército de Estados Unidos. Muniz iba a representar a la Fuerza Aérea junto con Austin Cindric, y lo recaudado apoyaría a seis organizaciones que ayudan a militares y veteranos.