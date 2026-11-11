Una nueva era para disfrutar tu música favorita llega con STF y su nueva bocina BOOST ARC

Si existe algo que todos disfrutemos de igual manera, es acompañar casi cualquier actividad con música. Cuando estamos en casa limpiando, cocinando o compartiendo un momento con amigos o familia, poner música transforma por completo la atmósfera del lugar. En ese escenario, es importante contar con una bocina que te permita disfrutar de un gran sonido y, por supuesto, una versatilidad de uso. Para cumplir con estas especificaciones, STF presenta su nuevo producto BOOST ARC.

(Cortesía)

Antes de llegar a la bocina, hay que entender a la marca; STF tiene una amplia experiencia en productos de audio y accesorios tecnológicos que acompañan las diferentes maneras de expresarse. Dentro de su portafolio hay audífonos, bocinas, relojes inteligentes, entre otros dispositivos que permiten acompañar y disfrutar de distintas actividades.

Publicidad

START THE FUTURE es un concepto en el que no se busca representar el futuro como un único ideal —o algo casi imposible de alcanzar— sino como muchas historias personales que van desde la música que eliges hasta los momentos que decides vivir, y en el que BOOST ARC se convierte en esa bocina que te permite entender que el audio va más allá de ser solo un dispositivo que hace “ruido” para transformarse en una experiencia que se disfruta en cualquier situación.

(Cortesía)

Lo que hace especial a la bocina STF BOOST ARC es su versatilidad para adaptarse a cualquier tipo de situación. En primer lugar, su tamaño: es una bocina portátil e inalámbrica que puedes trasladar a cualquier lugar y en el que no tienes que preocuparte por si hay alguna conexión cercana. Ligado a este punto está la durabilidad de su batería, porque, dependiendo de las condiciones de uso, puede darte hasta 5 horas de reproducción continuas. ¡Algo increíble para los que amamos estar escuchando música!

Y no importa si quieres usarla en un espacio interior o exterior, ya que combina audio de 360° y potencia de 100 watts RMS, que para los que no somos expertos en temas de audio, se traduce como una experiencia en la que el sonido se direcciona y permite disfrutar de un sonido fidedigno. Además incorpora radio FM, una alternativa para sintonizar tus estaciones favoritas.

A todos nos ha pasado que en alguna distracción derramamos líquidos sobre nuestros dispositivos y es lo peor que nos puede pasar, pero en este caso gracias a su resistencia IPX5 este tipo de incidentes no representan un riesgo grave, con esto no significa que la bocina sea sumergible, pero sin duda esos pequeños accidentes no son problema.

(Cortesía )

Lo mejor lo reservamos para el final y lo que realmente hace diferente a la bocina STF BOOST ARC es su atributo protagonista denominado Squad Connect, que seguramente te preguntarás: "¿A qué nos referimos con esto?", pues este sistema es una solución de conectividad que permite enlazar con más de 100 bocinas que son compatibles para poder reproducir música sincronizada.

Así que el dilema de querer conectar más dispositivos para poder extender el sonido a otros espacios se terminó, porque STF BOOST ARC te permite reproducir música al mismo tiempo desde distintos dispositivos, gracias a su sistema de conexión.

(Cortesía )

Más allá de ser una bocina convencional, STF BOOST ARC eleva la experiencia de escuchar música. No importa si te encuentras en una habitación y alguien más quiere escuchar música desde la terraza; con el sistema Squad Connect, puedes enlazar los dispositivos y seguir disfrutando sin perderte ni un momento.