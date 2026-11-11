Ayer se dio a conocer que ambos ya no formarán parte de los planes de DC y que un antiguo directivo de Marvel asumirá como presidente y director ejecutivo de DC Studios. Era de esperarse que estos movimientos trajeran desorden justo cuando el estudio buscaba construir un universo más sólido y con un eje reconocible. En medio del incendio, la pregunta persiste: ¿qué sigue para DC sin dos piezas tan clave como Gunn y Safran?

Lo seguro y lo que está en el aire

Empecemos por lo confirmado. Man of Tomorrow, la secuela de Superman, sigue programada para estrenarse en julio de 2027, otra vez con David Corenswet y, según los rumores, con la posible presentación de la Mujer Maravilla. También sigue en pie la serie spin-off The People vs. Gorilla Grodd. Además, Gunn y Safran continuarán como productores de The Batman: Parte II, una película con su propio drama aparte y de la que aún no se conoce fecha de estreno.

The Batman: Parte II tiene su propio drama aparte (Fotografía: THE BATMAN - IMDb. )





Del otro lado están los proyectos con un futuro incierto. El primero es The Brave and the Bold, el Batman del DCU, donde aparecería Damian Wayne, el Robin del cómic en el que se basa. A la deriva también están Swamp Thing, Wonder Woman, Teen Titans y las series Waller y Booster Gold.