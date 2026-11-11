Ya era difícil seguirle el hilo al Universo DC entre reinicios y cambios de rumbo. Justo cuando parecía tomar orden, y con James Gunn habiendo confirmado diez películas más, él y Peter Safran fueron removidos de sus puestos en medio del caos generado por la fusión de Warner y Paramount.
DC en llamas y el universo de Gunn y Safran en la cuerda floja
Ayer se dio a conocer que ambos ya no formarán parte de los planes de DC y que un antiguo directivo de Marvel asumirá como presidente y director ejecutivo de DC Studios. Era de esperarse que estos movimientos trajeran desorden justo cuando el estudio buscaba construir un universo más sólido y con un eje reconocible. En medio del incendio, la pregunta persiste: ¿qué sigue para DC sin dos piezas tan clave como Gunn y Safran?
Lo seguro y lo que está en el aire
Empecemos por lo confirmado. Man of Tomorrow, la secuela de Superman, sigue programada para estrenarse en julio de 2027, otra vez con David Corenswet y, según los rumores, con la posible presentación de la Mujer Maravilla. También sigue en pie la serie spin-off The People vs. Gorilla Grodd. Además, Gunn y Safran continuarán como productores de The Batman: Parte II, una película con su propio drama aparte y de la que aún no se conoce fecha de estreno.
Del otro lado están los proyectos con un futuro incierto. El primero es The Brave and the Bold, el Batman del DCU, donde aparecería Damian Wayne, el Robin del cómic en el que se basa. A la deriva también están Swamp Thing, Wonder Woman, Teen Titans y las series Waller y Booster Gold.
¿Por qué Skydance quiere un cambio?
Aunque las partes hablan de una transición adecuada, todo apunta a que Skydance quiere romper con el universo de James Gunn, sobre todo porque los números de sus últimos proyectos no se tradujeron en éxitos comerciales.
En 2024, Joker: Folie à Deux fue un desastre de proporciones épicas, con pérdidas de alrededor de 144 millones de dólares. Luego llegó Superman en 2025, que obtuvo números sólidos y se consideró un triunfo para la marca. Su prima, Supergirl, en cambio, fue otra catástrofe para el estudio: pérdidas de entre 100 y 200 millones de dólares, pésimas críticas y un abandono masivo del público en las salas.
Curiosamente, la salida de Gunn y Safran llega en un momento "agradable" para el estudio gracias a Clayface. Fue un experimento arriesgado que salió bastante bien: con un presupuesto de 44 millones de dólares, recaudó 109 millones en taquilla y multiplicó su inversión.
Mientras nos queda pensar que estuvimos cerca de ver una buena Liga de la Justicia, pero sin Batman ni Mujer Maravilla a la vista, Superman tendrá que cargar con el peso de DC. ¿Cuánto podrá resistir? Habrá que esperar y ver.