¿El beso de Danna y Belinda en función de ‘Mentiras All Stars’ fue planeado?

'Mentiras All Stars' cerró su temporada en el Auditorio Nacional este domingo 8 de noviembre de 2026. (@oficial_mentiras)

La escena ocurrió durante la segunda función del día, de este domingo 8 de noviembre y la última de la temporada en el Auditorio Nacional. Fue grabada rápidamente y comenzó a circularse en redes sociales a los pocos minutos.

En los videos se observa como Danna se acerca lentamente a Belinda durante una escena de la obra, exactamente dentro del número “Yuri y Daniela” y durante la canción “Amiga mía”. Luego, tras unos segundos mirándose fijamente, la intérprete de “dolce vita” toma del rostro a su compañera y finalmente la besa.



¿El beso de Danna y Belinda fue planeado?

Inmediatamente, los asistentes comienzan a gritar, algunos de emoción, otros de sorpresa. Pero a simple vista la sorpresa también fue de Belinda, pues su reacción llamó la atención de todos; en cuanto Danna la besa, ella se hace unos pasos para atrás, pero no se quita ni pone oposición.

Sobre si el beso fue planeado o no, hasta ahora no hay registros sobre este momento en el libreto. Sin embargo, no se sabe si se trata de un cambio en la puesta de escena posterior o simplemente de un momento espontáneo entre las artistas.



Beso de Belinda y Danna en 4k😱😱😱 https://t.co/lMjdLiinxK — Tu mas grande obsesión ⭐️ (@justadriH) November 9, 2026

De lo que ya no queda duda es que no hay una supuesta rivalidad artística entre Danna y Belinda, de la cual se habló durante varios años. Esto lo han demostrado a lo largo de estos meses con diversas colaboraciones y presentaciones juntas.