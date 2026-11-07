Entre las propuestas se encuentra Imágenes hechas con palabras, una exposición de poesía visual mexicana curada por Patrick Charpenel y Antonio Saborit. El programa contempla intervenciones en espacios históricos y obras creadas especialmente para la Bienal, muchas de ellas vinculadas a las particularidades culturales y sociales del territorio.

La participación de los artistas locales ocupa un lugar importante en el proyecto. De los 42 creadores mexicanos invitados, 18 pertenecen a la región. Algunos son recién egresados de universidades de arte que, con apenas 22 años, tendrán la oportunidad de presentar su trabajo en una exposición internacional.

Esa presencia también abre una reflexión sobre la manera en que se presenta el arte de los pueblos originarios. Petitgas insiste en la importancia de evitar miradas que reduzcan estas prácticas a expresiones folclóricas. Su intención es que los artistas puedan trabajar desde sus propias tradiciones, materiales e inquietudes, integrándolos a lenguajes contemporáneos.

Otro de los grandes intereses de la Bienal está en quienes la visitarán. El acceso a todas las exposiciones será gratuito y, en colaboración con Transformación, Arte y Educación (TAE), se desarrollarán programas de mediación para acercar el arte a comunidades que pocas veces participan de estos espacios. Petitgas menciona el Museo de la Ciudad, ubicado junto al Mercado Lucas de Gálvez, como ejemplo de dicho objetivo. Aunque la entrada no tiene costo, muchas de las personas que transitan diariamente por la zona nunca han cruzado sus puertas. La Bienal espera cambiar, al menos en parte, esa relación y ofrecer a los visitantes herramientas para acercarse a las obras, interpretarlas y formar sus propias opiniones.

La Biblioteca Yucatanense, en Mérida, será una de las 16 sedes de la Bienal, repartidas entre Mérida y Maní. (Fotografía: Cortesía )

La sede principal también refleja ese interés por abrir nuevos espacios. El antiguo convento que albergaba la Casa de la Cultura del Mayab se transforma en un centro dedicado al arte contemporáneo con exposiciones, actividades y un espacio de documentación. Para Petitgas, haber conseguido darle una nueva vida a este lugar es uno de los logros que más ilusión le producen.

Al hablar del futuro, Petitgas tiene claro que el legado más importante no será necesariamente una obra permanente. "Para mí, el legado que veo que me parece más útil va a ser capacitar gente que pueda vivir del arte", explica. Su intención es que la Bienal también sirva para formar mediadores, artistas, montajistas y profesionales que puedan seguir trabajando en la región.

Aunque ya están previstas ediciones para 2028 y 2030, Petitgas espera que el proyecto pueda continuar mucho después. Y quizá una de las mejores formas de entender lo que busca construir esté precisamente en esa idea de permanencia: que cuando termine la Bienal y las obras regresen a sus lugares de origen, en Yucatán queden personas con nuevas herramientas, oportunidades y posibilidades de hacer del arte su profesión.