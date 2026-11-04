Me faltarían dedos en las manos para contar las veces que Johnny Depp se ha transformado para interpretar a alguno de sus personajes. Sin embargo, entre todos ellos, quizá el más emblemático sea el del pirata más alcohólico de los siete mares: Jack Sparrow.
Johnny Depp podría volver a ser Jack Sparrow… con una pequeña condición
En los últimos días, durante las ruedas de prensa de Ebenezer, su próxima película, el propio actor ha mencionado que estaría dispuesto a regresar a la franquicia de Piratas del Caribe, aunque con una intención muy clara: darle un merecido final a su personaje y, por supuesto, a la historia. Claro, para que esto suceda, Jerry Bruckheimer, productor de la saga, tendría que formar parte del proyecto.
Casi 10 años desde la última vez que vimos al capitán Jack Sparrow
Para bien o para mal, la última vez que vimos al actor con el paliacate y el maquillaje corrido fue en 2017, con el estreno de Piratas del Caribe: La venganza de Salazar. Esto ocurrió después de que Disney decidiera apartarlo de la franquicia debido a las acusaciones de violencia doméstica por parte de su entonces pareja, Amber Heard.
En aquel momento, Depp aseguró que la falta de confianza del estudio en su inocencia, incluso después de los procesos judiciales, había hecho que tampoco quisiera volver a trabajar con Disney. Sin embargo, sus declaraciones más recientes parecen abrir la puerta a un posible cambio de postura.
Y es que, de hecho, aquella fue la última película que se estrenó de la franquicia. Hace aproximadamente seis años se habló de un reinicio protagonizado por una mujer y con Margot Robbie como posible figura principal. Sin embargo, el proyecto nunca llegó a concretarse y, más adelante, la propia actriz declaró que ya no estaba interesada en participar. La realidad es que, para muchos seguidores de la saga, no hay Piratas del Caribe sin Depp dando vida a Sparrow.
Por su parte, Bruckheimer comentó el año pasado que ya había hablado con Depp sobre una nueva película de la franquicia. El productor se mostró optimista ante la posibilidad de que el actor aceptara regresar, siempre y cuando existiera un buen desarrollo del personaje y un guion interesante. A esto se sumaría, como el propio Depp ha mencionado, un cierre a la altura de la historia y de su capitán.
¿Qué sigue para Johnny Depp?
Aunque su regreso a Piratas del Caribe todavía no está confirmado, parece que poco a poco Johnny Depp está retomando su carrera en Hollywood. Por ahora, Ebenezer tiene previsto su estreno para el 12 de noviembre y cuenta con las actuaciones de Rupert Grint, Daisy Ridley, Sam Claflin e Ian McKellen. Más adelante también llegará el thriller Day Drinker, cuyo estreno se espera para 2028.
Ahora bien, ¿el regreso de Depp a Piratas del Caribe garantizaría el mismo éxito de las películas anteriores? Es difícil saberlo, pero algo es innegable: los fans sienten un enorme cariño por el actor y por su personaje. Y, si somos honestos, su participación fue clave para convertir las cinco entregas en un fenómeno de taquilla que consiguió alrededor de 4,500 millones de dólares.