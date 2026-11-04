Y es que, de hecho, aquella fue la última película que se estrenó de la franquicia. Hace aproximadamente seis años se habló de un reinicio protagonizado por una mujer y con Margot Robbie como posible figura principal. Sin embargo, el proyecto nunca llegó a concretarse y, más adelante, la propia actriz declaró que ya no estaba interesada en participar. La realidad es que, para muchos seguidores de la saga, no hay Piratas del Caribe sin Depp dando vida a Sparrow.

Por su parte, Bruckheimer comentó el año pasado que ya había hablado con Depp sobre una nueva película de la franquicia. El productor se mostró optimista ante la posibilidad de que el actor aceptara regresar, siempre y cuando existiera un buen desarrollo del personaje y un guion interesante. A esto se sumaría, como el propio Depp ha mencionado, un cierre a la altura de la historia y de su capitán.

¿Qué sigue para Johnny Depp?

Mientras se habla de su posible regreso como Jack Sparrow, Johnny Depp prepara nuevos proyectos, entre ellos Ebenezer y el thriller Day Drinker.

(Fotografía: IMDb )

Aunque su regreso a Piratas del Caribe todavía no está confirmado, parece que poco a poco Johnny Depp está retomando su carrera en Hollywood. Por ahora, Ebenezer tiene previsto su estreno para el 12 de noviembre y cuenta con las actuaciones de Rupert Grint, Daisy Ridley, Sam Claflin e Ian McKellen. Más adelante también llegará el thriller Day Drinker, cuyo estreno se espera para 2028.

Ahora bien, ¿el regreso de Depp a Piratas del Caribe garantizaría el mismo éxito de las películas anteriores? Es difícil saberlo, pero algo es innegable: los fans sienten un enorme cariño por el actor y por su personaje. Y, si somos honestos, su participación fue clave para convertir las cinco entregas en un fenómeno de taquilla que consiguió alrededor de 4,500 millones de dólares.