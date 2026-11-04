Charles Leclerc y su esposa Alexandra se convierten en padres por primera vez

De acuerdo con la publicación en la que la pareja dejó ver una fotografía de los piecitos de la bebé cubiertos con unos zapatitos color beige, nació el martes 03 de noviembre.

Una lluvia de mensajes de pilotos y celebridades felicitando al monegasco y a su esposa se pueden ver en la publicación, entre ellos Carlos Sainz, Pierre Gasly, Oscar Piastri, así como las escuderías Ferrari, Mercedes y el diseñador Jacquemus.



¿Qué pasará con Leclerc en la Fórmula 1?

El piloto de Ferrari dijo recientemente que buscaría la manera de pasar el mayor tiempo posible con su familia en casa, mientras intenta cumplir con sus deberes en la Fórmula 1.

La próxima cita de la temporada es en el GP de Brasil, donde al menos para la FP1 Leclerc no estará presente. Le cederá el volante de su monoplaza al sueco Dino Beganovic, quien ya se encuentra familiarizado con el auto, pues será la segunda vez que reemplaza al monegasco.

Dino Beganovic es un piloto de la Academia Ferrari y compite con el equipo DAMS en su segunda temporada completa en la F2.