VIDEO: Las taquerías que Checo Pérez recomienda visitar en CDMX

En un video compartido por Cadillac F1 Team en redes sociales, y en el marco del GP de México, Checo recomienda a sus seguidores visitar especialmente dos taquerías ubicadas en el corazón del país.

Una de ellas es La Once Mil, ubicada en Lomas de Chapultepec y que cuenta con una Estrella Michelin. Ofrece una variedad de tacos con precios que van desde los $70.00 pesos hasta los $325.00 pesos cada uno. Su propuesta incluye piezas de trompo de picaña Black Angus Prime, Lechón y pork belly, asada al carbón, entre otros.

El otro establecimiento que Checo Pérez recomienda es El Califa, que cuenta con distintas sucursales en la capital mexicana y que ofrece una amplia variedad de tacos, por ejemplo, de bistec, rib eye, sirloin calidad prime, así como otras propuestas como quesadillas, costras, sopas, entre otros.

Sabemos que hablar de tacos es un tema sensible, pues entre tanta variedad que ofrece la CDMX hay opiniones encontradas, sin embargo, conocer estas y otras propuestas nos hace tener un panorama más amplio sobre el tema.

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