Siempre es buen momento para ir por unos tacos y es algo que Checo Pérez tiene claro. De hecho, la velocidad no es lo único que lo distingue, pues siempre ha demostrado su amor por la gastronomía nacional y esta vez lo demostró a través de un video donde recomienda dos lugares para comer este plato en CDMX.
VIDEO: Las taquerías que Checo Pérez recomienda visitar en CDMX
En un video compartido por Cadillac F1 Team en redes sociales, y en el marco del GP de México, Checo recomienda a sus seguidores visitar especialmente dos taquerías ubicadas en el corazón del país.
Una de ellas es La Once Mil, ubicada en Lomas de Chapultepec y que cuenta con una Estrella Michelin. Ofrece una variedad de tacos con precios que van desde los $70.00 pesos hasta los $325.00 pesos cada uno. Su propuesta incluye piezas de trompo de picaña Black Angus Prime, Lechón y pork belly, asada al carbón, entre otros.
El otro establecimiento que Checo Pérez recomienda es El Califa, que cuenta con distintas sucursales en la capital mexicana y que ofrece una amplia variedad de tacos, por ejemplo, de bistec, rib eye, sirloin calidad prime, así como otras propuestas como quesadillas, costras, sopas, entre otros.
@cadillacf1 When in Mexico, we eat where Checo recommends📍 #cadillacf1team #f1 #mexicocity🇲🇽 #recommendations #eats ♬ original sound - Cadillac Formula 1 Team
Sabemos que hablar de tacos es un tema sensible, pues entre tanta variedad que ofrece la CDMX hay opiniones encontradas, sin embargo, conocer estas y otras propuestas nos hace tener un panorama más amplio sobre el tema.
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