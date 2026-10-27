Noah Wyle, elegido como el hombre más sexy de 2026

El protagonista de The Pitt no creía que fuera merecedor de este galardón. “Pensé que era una broma; jamás imaginé que me harían ese honor”, expresó el actor de 55 años a la revista durante una entrevista.

De hecho, su esposa Sara logró convencerlo de que Wyle tenía madera para este nombramiento. “Piensa que soy un buen tipo y que la clase de persona, de padre y de marido que soy, merece ser promovida”, agregó.

Para esta portada especial, lanzada este martes, Noah Wyle lució un look completamente de mezclilla.

Aunque le costó aceptar su título como el hombre más sexy del mundo, no es la primera vez que recibe este galardón.



Sin embargo, este mismo sentimiento no es nuevo para el actor, pues ya había recibido este galardón. En los años 90, cuando interpretaba al apuesto Dr. Carter en ER, él y sus compañeros de reparto George Clooney, Eriq La Salle y Anthony Edwards formaron parte de la portada de la edición de la revista dedicada a los “Hombres Más Sexys de ER”.

Noah Wyle es un viejo conocido de la televisión. Antes de interpretar al doctor Michael “Robyy” Robinavitch en el drama hospitalario The Pitt, de HBO, se encontraba en una pausa, alejado de las pantallas durante años.

Por este papel ha ganado cuatro premios Emmy, que incluye dos seguidos a mejor actor en serie dramática en 2025 y 2026, así como un Globo de Oro en la misma categoría, este año.

Los hombres más sexis en otros años, nombrados por People:

2025: Jonathan Bailey