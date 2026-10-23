Los grandes ganadores

Fuerza Regida se fue con ocho premios, así que si faltaba una señal de que están en su mejor momento, ya la tienen. "Marlboro Rojo" ganó cuatro: Canción del Año en "Hot Latin Songs", Canción del Año Streaming, Global 200 Canción Latina del Año y Canción Regional Mexicana del Año. A eso se sumaron los tres premios a Artista del Año, Dúo o Grupo, y el Premio Billboard Vanguardia. Ahí fue donde más se sintió la emoción de la noche, porque JOP, su líder, dijo que no tenían muchas palabras, pero que son diez años de mucho trabajo, y prometió que van a "conquistar el mundo, si Dios quiere".

Bad Bunny ganó siete y ni siquiera estaba en el lugar, entre ellos Artista del Año y Gira del Año. Karol G, Peso Pluma y Romeo Santos se llevaron cuatro cada uno, y Rosalía, Tito Double P y Prince Royce tres.

Peso Pluma y Tito Double P hicieron dupla con DINASTÍA, que ganó Álbum del Año en "Top Latin Albums", y con "daño", que ganó Colaboración Vocal del Año. Romeo Santos y Prince Royce, por su parte, se llevaron Canción del Año en Latin Airplay con "Lokita Por Mí". También hubo premios para Omar Courtz, que ganó Artista del Año, Debut, y Burna Boy, que ganó Artista Crossover del Año.