Ayer fue una de esas noches en las que ya sabes qué rumbo va a tomar. Ayer Miami fue el escenario de los Premios Billboard de la Música Latina 2026. Con 47 categorías, la noche estuvo llena de emoción premiando lo mejor del pop al regional mexicano, pasando por lo tropical y ritmo latino, y al final fue el género nacido en México el que arrasó con la gala.
Quién ganó, qué pasó y cómo fueron los Latin Billboard 2026
Los grandes ganadores
Fuerza Regida se fue con ocho premios, así que si faltaba una señal de que están en su mejor momento, ya la tienen. "Marlboro Rojo" ganó cuatro: Canción del Año en "Hot Latin Songs", Canción del Año Streaming, Global 200 Canción Latina del Año y Canción Regional Mexicana del Año. A eso se sumaron los tres premios a Artista del Año, Dúo o Grupo, y el Premio Billboard Vanguardia. Ahí fue donde más se sintió la emoción de la noche, porque JOP, su líder, dijo que no tenían muchas palabras, pero que son diez años de mucho trabajo, y prometió que van a "conquistar el mundo, si Dios quiere".
Bad Bunny ganó siete y ni siquiera estaba en el lugar, entre ellos Artista del Año y Gira del Año. Karol G, Peso Pluma y Romeo Santos se llevaron cuatro cada uno, y Rosalía, Tito Double P y Prince Royce tres.
Peso Pluma y Tito Double P hicieron dupla con DINASTÍA, que ganó Álbum del Año en "Top Latin Albums", y con "daño", que ganó Colaboración Vocal del Año. Romeo Santos y Prince Royce, por su parte, se llevaron Canción del Año en Latin Airplay con "Lokita Por Mí". También hubo premios para Omar Courtz, que ganó Artista del Año, Debut, y Burna Boy, que ganó Artista Crossover del Año.
Los fans mandaron (y Rosalía hizo llorar a medio mundo)
Este año estrenaron Artista de los Fans, la primera categoría en la historia de estos premios donde el público decide directamente. Compitieron Fuerza Regida, Peso Pluma, Prince Royce, Tito Double P y Karol G, y ganó Karol G. Para ella la noche fue doble, porque también se llevó Canción "Latin Pop" del Año por "Coleccionando Heridas", con Marco Antonio Solís.
Pero el discurso del que más se habló fue el de Rosalía, que sí fue a recibir el Premio Billboard Salón de la Fama de manos de Juan Luis Guerra. Dijo que no sería artista sin los que llegaron antes que ella, como Celia Cruz, Rocío Dúrcal, Vicente Fernández y Daddy Yankee, y le agradeció a Latinoamérica tantos años de inspiración y enseñanza. Esa misma noche ganó Álbum "Top Latin Pop" del Año por LUX. Cristian Castro recibió el Premio Trayectoria Artística y Rubén Blades, el Ícono, por más de cinco décadas de carrera.
Lo que pasó arriba del escenario
El momento más emotivo fue el homenaje a Juan Gabriel, a diez años de su partida, con Carlos Rivera, Jessi Uribe, Pablo Alborán, Paola Jara y Yahritza y Su Esencia. Fue de esos tributos que dan ganas de poner "Amor eterno" apenas termina.
El resto del cartel fue una mezcla muy latina de géneros. Pasaron por ahí Ozuna, Manuel Turizo, Ha*Ash, Kapo, Tito Double P y La Nueva Ola de la Cumbia, además de Víctor Manuelle y Elvis Crespo con "La gozadera", y Ivy Queen y Wisin con "Hasta abajo". En un mismo escenario cabían cumbia, ren, salsa y regional, y por eso estos premios se disfrutan tanto.