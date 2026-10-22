Del fan al set oficial

La idea forma parte de LEGO Ideas, la plataforma de la famosa marca de bloques en la que los aficionados proponen, comparten y votan diseños que, eventualmente, se convierten en sets a la venta, claro, si reúnen 10 mil votos.

En este caso, fue un usuario llamado ‘RobotRock!’ quien diseñó un set basado en un concierto de Daft Punk, que pronto podrá comprar y armar cualquier persona en casa. Por ahora, la propuesta fue enviada a lo que la marca llama ‘Parking Lot’ que, sin demasiados rodeos, es el lugar donde estas ideas se convierten en realidad.

Un escenario histórico en bloques

LEGO Ideas permite que los fans propongan, compartan y voten diseños para convertirlos en sets. (Fotografía: LEGO)



Hablemos más del set. Aunque todavía no sabemos detalles como la fecha de lanzamiento o el número de piezas, sí hay información sobre el boceto: está basado en el diseño del escenario de la gira ‘Alive’ de Daft Punk, de 2007.

Esa gira acompañó el lanzamiento del álbum del mismo nombre, considerado uno de los EP, y posteriormente espectáculos, más influyentes de la música electrónica moderna. De Alive se desprendieron canciones como ‘Around the World’ y ‘Harder, Better, Faster, Stronger’.

