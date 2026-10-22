Desde que Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, los rostros detrás de Daft Punk, anunciaron en 2021 el fin del dúo, hemos vivido de canciones viejas y recuerdos de lo que fueron. Por eso siempre es una buena noticia tener, aunque sea lo mínimo, algo del conjunto, pero la emoción hoy está a tope porque no es cualquier cosa sino un set de LEGO.
Daft Punk está de vuelta, por lo menos como set de LEGO
Del fan al set oficial
La idea forma parte de LEGO Ideas, la plataforma de la famosa marca de bloques en la que los aficionados proponen, comparten y votan diseños que, eventualmente, se convierten en sets a la venta, claro, si reúnen 10 mil votos.
En este caso, fue un usuario llamado ‘RobotRock!’ quien diseñó un set basado en un concierto de Daft Punk, que pronto podrá comprar y armar cualquier persona en casa. Por ahora, la propuesta fue enviada a lo que la marca llama ‘Parking Lot’ que, sin demasiados rodeos, es el lugar donde estas ideas se convierten en realidad.
Un escenario histórico en bloques
Hablemos más del set. Aunque todavía no sabemos detalles como la fecha de lanzamiento o el número de piezas, sí hay información sobre el boceto: está basado en el diseño del escenario de la gira ‘Alive’ de Daft Punk, de 2007.
Esa gira acompañó el lanzamiento del álbum del mismo nombre, considerado uno de los EP, y posteriormente espectáculos, más influyentes de la música electrónica moderna. De Alive se desprendieron canciones como ‘Around the World’ y ‘Harder, Better, Faster, Stronger’.
La gira se recuerda como uno de los momentos más revolucionarios en la historia de la música en vivo, sobre todo por redefinir cómo debía verse y sentirse un espectáculo de electrónica. El concepto no se limitaba a tocar sus canciones, también las remezclaban, deconstruían y hasta mezclaban entre sí en vivo.
Lo que evidentemente motivó al creador del set fue el elemento central del concierto: una pirámide de luces completamente rodeada por pantallas y estructuras luminosas. Daft Punk, por su parte, se mantuvo fiel a su estética futurista con trajes de cuero negro diseñados por Hedi Slimane, que incluían luces LED integradas en las chaquetas, además de sus icónicos cascos.
Una colaboración con más sorpresas
Para anunciar esta colaboración, LEGO y Daft Punk crearon un cortometraje de 48 segundos en el que el dúo aparece transformado en minifiguras, con todo y cascos, siguiendo un ladrillo rojo holográfico a través de un misterioso paisaje desértico. La banda sonora retoma un fragmento del bajo del álbum ‘Discovery’ (2001), así como el tema principal de ‘Human After All’ (2005).
Y como si fuera poco, un comunicado de prensa adelantó que los fans verán al dúo cobrar vida de nuevas maneras, con eventos y contenido que irán de la música y la cultura a los espacios creativos.