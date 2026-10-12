Nadie presume su primer intento. En redes vemos el producto final, bien iluminado y con filtro, y jamás el prototipo chueco que lo hizo posible, pero que también es parte del resultado. ¿Estamos obsesionados con la meta y no el camino? Puede ser y por eso Mockups Before Fuckups hace justo lo contrario, pone el camino, el borrador en la vitrina y lo trata como pieza de museo.
Mockups Before Fuckups: el museo le da el micrófono al error
La exposición llega al Museo Franz Mayer el 16 de octubre, tras una primera parada en el Centro Cultural Plaza Fátima de Monterrey, durante CUADRANTE 2025. En la Ciudad de México viene en versión ampliada, con piezas nuevas y material inédito del archivo que JDE design ha acumulado en casi 15 años.
Una carrera contada desde los tropiezos
Detrás de la muestra está Jorge Diego Etienne, diseñador industrial regiomontano y fundador del estudio, con la asistencia curatorial de Roble Vargas. La propuesta se ordena en cinco etapas de la metodología del estudio y quince principios que tienen una idea en común: el error no es un fracaso, es una herramienta para reducir riesgos y aprender más rápido.
Lo que verás son maquetas físicas, prototipos funcionales, dibujos, diagramas, modelos impresos en 3D y hasta piezas que nunca llegaron a producirse. Entre las destacadas está la lapicera de aluminio sólido Choose Your Bullets, que Etienne diseñó hace casi 20 años, cuando todavía era estudiante; también aparecen la vajilla Pangea, de un restaurante con estrella Michelin, y la colección Galeana, un proyecto personal de diseño coleccionable.
El recorrido pasa por mobiliario para marcas jóvenes como Los Patrones y Cacao, colaboraciones con Zavotti, Línea Italia, Ofimodul y Tane, y trabajos para gigantes como Libbey, Coca-Cola, Tupperware y Cemex. Luego sale a la calle, con las paradas de autobús de San Pedro Garza García, las Esferas Culturales de CONARTE en Nuevo León, la red de parques de León y la Plaza Arizona en Distrito Tec. Y, de paso, adelanta lo que viene con Veta, Aydia y Grupo Requiez.
Del museo al librero (y a los talleres)
Según Roble Vargas, más que una muestra de diseño, es un acervo vivo que expone la metodología de más de una década de práctica y le da visibilidad a las etapas que casi nunca se enseñan.
El proyecto tiene extensión en papel: un libro escrito por Etienne y editado por designaholic (books), con fotografías inéditas y aprendizajes de más de 15 años de oficio. La preventa ya está disponible en mockupsbeforefuckups.com. Además habrá un programa público de talleres, recorridos guiados, conversaciones y presentaciones para estudiantes, profesionales y curiosos.
Si algo deja claro la exposición, es que detrás de cada objeto bonito hay una pila de intentos fallidos que nadie vio. Aquí por fin se les da el crédito que merecen. Aún hay tiempo para verla, su permanencia será del 16 de octubre de 2026 al 14 de febrero de 2027, como ya dijimos, en el Museo Franz Mayer.