Mockups Before Fuckups: el museo le da el micrófono al error

El recorrido pasa por mobiliario para marcas jóvenes como Los Patrones y Cacao, colaboraciones con Zavotti, Línea Italia, Ofimodul y Tane, y trabajos para gigantes como Libbey, Coca-Cola, Tupperware y Cemex. Luego sale a la calle, con las paradas de autobús de San Pedro Garza García, las Esferas Culturales de CONARTE en Nuevo León, la red de parques de León y la Plaza Arizona en Distrito Tec. Y, de paso, adelanta lo que viene con Veta, Aydia y Grupo Requiez.

Del museo al librero (y a los talleres)

Jorge Diego Etienne, fundador de JDE design, abre casi 15 años de archivo con la asistencia curatorial de Roble Vargas. (Fotografía: Cortesía )

Según Roble Vargas, más que una muestra de diseño, es un acervo vivo que expone la metodología de más de una década de práctica y le da visibilidad a las etapas que casi nunca se enseñan.

El proyecto tiene extensión en papel: un libro escrito por Etienne y editado por designaholic (books), con fotografías inéditas y aprendizajes de más de 15 años de oficio. La preventa ya está disponible en mockupsbeforefuckups.com. Además habrá un programa público de talleres, recorridos guiados, conversaciones y presentaciones para estudiantes, profesionales y curiosos.

Si algo deja claro la exposición, es que detrás de cada objeto bonito hay una pila de intentos fallidos que nadie vio. Aquí por fin se les da el crédito que merecen. Aún hay tiempo para verla, su permanencia será del 16 de octubre de 2026 al 14 de febrero de 2027, como ya dijimos, en el Museo Franz Mayer.