Pikachu ya es astronauta (y tiene 1,040 vueltas a la Tierra para demostrarlo)

Un tour sin gravedad

La ESA lo documentó con un video en el que Adenot le enseña la ISS a Pikachu, que flota por los módulos y descubre algunos de sus rincones más conocidos. Verlo ahí, sin peso y con cara de "¿esto es normal?", tiene algo que merece dar la vuelta al mundo.

El video se estrenó con motivo de la Semana Mundial del Espacio, que como ya te conté se celebra del 4 al 10 de octubre. Y el paseo tiene números que impresionan: en esos 67 días, que arrancaron el 11 de abril de 2026, el peluche dio alrededor de 1,040 vueltas a la Tierra.

Además, Adenot no se limitó a la ISS. Durante sus viajes, tanto en la Tierra como a bordo de la estación, fue capturando momentos con su acompañante en fotos y videos que ya se pueden ver en la página de la ESA. El peluche incluso tuvo su momento de gala en una ceremonia en la sede de la agencia en París.

Del espacio al museo (y al celular)