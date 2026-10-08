Una trayectoria, no un solo libro

La Academia Sueca, que anunció el galardón, describió la obra de Carson como "audaz e ingeniosa", un diálogo lúdico con la tradición clásica que crea nuevas formas para la literatura contemporánea.

No fue una obra individual la que le valió el máximo galardón, sino una trayectoria en la que la autora ha transitado entre la poesía, el ensayo, la traducción y los estudios clásicos. Por eso, como creencia personal, creo que entender a la ganadora del Nobel solo es posible a través de su obra. Estas son seis obras con las que puedes acercarte a la escritura de Anne Carson.

Seis obras para leer a Anne Carson

Eros the Bittersweet

Año: 1986

Tipo de obra: ensayo

Un ensayo sobre el deseo y cómo lo pensaron los antiguos griegos. Carson parte de un detalle: Safo y otros poetas usaban la palabra "dulceamargo" para describir el amor. Desde ahí analiza por qué desear es querer algo que no se tiene, y cómo esa falta es la que vuelve tan intenso el sentimiento.

Por qué debes leerlo: Porque es la mejor puerta de entrada a su forma de pensar. Está escrito con tanta claridad que te deja una idea que no se va: el amor existe justo en el espacio entre lo que quieres y lo que no tienes.



Autobiography of Red

Año: 1998

Tipo de obra: novela en verso

Carson reescribe el mito de Gerión, el monstruo rojo de alas diminutas que Heracles mata en uno de sus doce trabajos, pero lo traslada al presente. Aquí Gerión es un niño que vive con su madre, sufre el abuso de su hermano y escribe su propia autobiografía. Ya adolescente conoce a Heracles, y esa relación se vuelve el centro del libro: deseo, abandono y la sensación de ser distinto a todos. La autora parte de los fragmentos que quedan del poeta griego Estesícoro y los usa como punto de partida.

Por qué debes leerlo: Fácilmente puede ser su libro más querido y el que mejor muestra lo que hace: tomar algo que parece lejano y volverlo íntimo. Se lee rápido, tiene un ritmo cercano al de la novela y duele de una manera muy específica. Además, es la base de Red Doc>, así que conviene leerlo antes.

Men in the Off Hours

Año: 2000

Tipo de obra: libro de poemas (con textos en prosa y piezas cercanas al ensayo)



Una colección que cruza figuras de la Antigüedad, como Safo, Sófocles y Tucídides, con personajes y escenas del presente, como Edward Hopper, Lázaro o Audubon. Mezcla registros sin avisar: pasa de un poema a una conferencia, a una carta o a una conversación imaginaria.

Por qué debes leerlo: Porque aquí se ve a Carson en su faceta más versátil y juguetona. Es un libro para leer a saltos y demuestra que lo clásico y lo cotidiano pueden convivir en la misma página.

Decreation

Año: 2005

Tipo de obra: libro híbrido (poemas, ensayos, un guion de ópera y un oratorio)

Su subtítulo lo dice todo: Poetry, Essays, Opera. El hilo que une el libro es la idea de "decreación", un concepto de Simone Weil que consiste en deshacer el yo para acercarse a algo más grande. Carson lo recorre con Safo, Virginia Woolf, Antonioni, Celan y su propia experiencia.

Por qué debes leerlo: Porque es uno de sus libros más ambiciosos y muestra hasta dónde puede estirar un género. Si te gusta que la literatura se salga de los moldes, este es el indicado.

Nox

Año: 2010

Tipo de obra: elegía (libro-objeto)



Un solo texto desplegable, en forma de acordeón, guardado dentro de una caja. Carson lo creó tras la muerte de su hermano Michael, con quien llevaba años sin contacto. Combina fotos, cartas, recortes y collage, además de una traducción fragmentada de un poema de Catulo dedicado a la muerte de otro hermano.

Por qué debes leerlo: Porque es una de las formas más honestas y originales de escribir sobre el duelo. Importa tanto lo que dice como el objeto en sí: leerlo es también tocarlo, desplegarlo y tomarte tu tiempo.

Red Doc>

Año: 2013

Tipo de obra: novela en verso

Secuela de Autobiography of Red, su novela en verso sobre Gerión. Aquí el protagonista, ahora llamado G, vive en un presente fragmentado, con un amigo que regresa de la guerra y una madre en declive. Los versos son largos y casi no hay puntuación tradicional.

Por qué debes leerlo: Porque es Carson en su versión más experimental y ágil. Conviene leer antes Autobiography of Red para tener contexto, aunque también se puede disfrutar solo por su ritmo y sus imágenes.

Un estilo que divide



Gran parte de la obra de Carson nace de su fascinación por el lenguaje. Al respecto, la Academia Sueca dijo que casi toda su producción literaria se centra en la intersección entre la obsesión del filólogo por las palabras y el deseo del poeta de encontrar nuevos significados.

Sus cambios de forma artística han sido cuestionados en ocasiones, y ella misma ha reconocido abiertamente las dificultades de este estilo experimental, que ya es prácticamente su sello. Sin embargo, ese estilo es justo el que le dio el premio.

El Premio Nobel de Literatura se ha otorgado en 118 ocasiones desde 1901. Entre los galardonados recientes se encuentran Annie Ernaux, Bob Dylan, Abdulrazak Gurnah, Louise Glück, Peter Handke y Olga Tokarczuk. El año pasado fue premiado el autor húngaro László Krasznahorkai, conocido por su obra distópica y vanguardista.

Carson, de 76 años, recibirá formalmente la medalla y el diploma en una ceremonia que tendrá lugar en Estocolmo en diciembre.