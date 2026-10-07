¿Cambiará lo que vemos?

Es posible. Paramount Skydance es uno de los actores más importantes en el cine, la televisión, el streaming y las noticias. Su catálogo incluye títulos como Misión Imposible, Top Gun, Star Trek y El Padrino, entre otros.

Por su parte, Warner Bros. Discovery aporta grandes franquicias como Harry Potter, Friends, Game of Thrones y el Universo DC. Ahora todos esos títulos serán controlados por una sola empresa.

Qué implica para Hollywood

La narrativa ahora es otra, mucho más reducida. ¿Qué se puede decir? ¿Qué se puede poner en debate? ¿Quién controla los mensajes y la información que llega a los consumidores?

La deuda de Warner Bros. Discovery detonó la fusión, y los despidos y recortes podrían ser parte del resultado. (Fotografía: Mario Tama/Getty Images)

La fusión es resultado de la enorme deuda que Warner Bros. Discovery venía arrastrando. Se necesitaban medidas rápidas para poner las cosas en orden y esta fue la elegida.

Esa sinergia significa que, muy probablemente, habrá despidos y recortes que afectarán a empleados que ya habían pasado por distintos cambios. También habrá menos oportunidades laborales y, hablando específicamente de los creativos, los cineastas tendrán menos estudios importantes a los cuales acudir en busca de financiamiento para sus proyectos. Los directores que trabajan en películas con un atractivo comercial no tan amplio se verán en serios aprietos.

¿Menos plataformas, más opciones?

Sí, la fusión reunirá una enorme cantidad de contenido que ya existe, pero no todo se trata de cantidad. También importan la calidad y quién decide qué se produce, se financia, se promociona y se distribuye.

El profesor Matthew Ricketson, de la Universidad Deakin, afirmó que el problema principal radica en la concentración de la propiedad de los medios de comunicación: "La diversidad de opiniones, la pluralidad de puntos de vista e historias... si hay una falta de diversidad de ellas... eso no es para nada bueno", dijo.

La afectación a los consumidores

No olvidemos que Warner aún tiene una deuda y hay quienes afirman que los consumidores asumirán parte del costo de la empresa. Eso no significa que te vayan a mandar un mensaje para pedirte una transferencia, pero sí puedes estar seguro de que habrá un aumento en el costo de las plataformas.

Con menos estudios y plataformas, el costo de las suscripciones podría subir y las recomendaciones del algoritmo se centralizarían. (Fotografías: IMDb )

Igual de importante: cuando la información, ya sea noticiosa o de entretenimiento, cae en unas mismas manos, es difícil ser imparcial ante noticias importantes que involucren a sus propias empresas, aliados comerciales y gobiernos.

Además, cuando una empresa controla múltiples plataformas, tu perfil de consumo se vuelve hipercentralizado. Las recomendaciones que recibes en tus dispositivos no están diseñadas necesariamente para mostrarte "lo mejor", sino para dirigir tu atención hacia los productos que el conglomerado necesita rentabilizar, moldeando tus gustos de manera sutil pero constante.

Lo que queda de nuestro lado

Todavía es pronto para saber qué tanto cambiará el catálogo, pero sí hay algo que podemos hacer: elegir con más intención. Revisar en qué plataformas gastamos, buscar más allá de lo que el algoritmo nos pone enfrente y darle una oportunidad a propuestas que no vienen de los grandes estudios. Al final, aunque la decisión de qué se produce ya no esté en nuestras manos, qué vemos y qué apoyamos sigue siendo nuestro.