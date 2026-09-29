Hay rumores de mercado, rumores de vestidor y, de vez en cuando, uno que parece guion de serie de Netflix. Que si Tupac Shakur sigue vivo, Michael Jackson fingió su muerte o si Avril Lavigne es una doble. El de esta semana se parece bastante al último que mencionamos y nos lleva directamente hasta Brasil donde aseguran que el Vinicius Jr. que vemos jugar ya no es Vinicius Jr., sino un doble.
¿Y si a Vinicius lo cambiaron? El rumor más disparatado del año viene de Brasil
Todo empezó con un tatuaje
La chispa que encendió todo llegó este mes, en foros brasileños y cuentas de TikTok. Algunos usuarios compararon al Vinicius que llegó a la concentración de la selección para el amistoso contra Australia con el que juega en el Madrid, y creyeron ver que el tatuaje del muslo no coincidía. A eso le sumaron supuestos cambios en el rostro, y con dos "pruebas" y mucha imaginación armaron un caso.
La versión original decía que el jugador había desaparecido en circunstancias misteriosas y que lo habían reemplazado con uno bastante parecido (la versión post Mundial) para cumplir contratos publicitarios. Hasta ahí, una fantasía de internet como tantas.
De la CIA a los extraterrestres
Lo interesante (y lo absurdo) es cómo escaló. Una cuenta de X planteó que la CIA, la familia Rothschild y las élites lo habían eliminado después del Mundial para poner a otro en su lugar. Otros fueron todavía más lejos y hablaron de una "invasión extraterrestre sigilosa" que se habría llevado a Vinicius y a Neymar durante el torneo.
La cereza del pastel fue que se hizo viral el video de una mujer que cuenta un sueño en el que naves alienígenas secuestraban jugadores en un estadio de Miami, con ella adentro de la nave. Lo cuenta con tanta convicción que casi da ganas de pedirle detalles.
El silencio como respuesta
Mientras tanto, ni el jugador, ni su círculo cercano, ni el Real Madrid han dicho una palabra. Tiene lógica: dignificar con un comunicado sería regalarle combustible y hacer de una simple y ridícula teoría de internet, todo un show y no es que el club necesite recurrir a este tipo de jugadas para atraer público.
Vale aclarar lo obvio (por si alguien lo necesita) no hay ninguna evidencia de nada de esto. Los tatuajes y los "cambios de cara" se explican con ángulos de cámara, luz y retoques estéticos que el mismo jugador ya había dejado entrever desde que la Copa Mundial terminó.
Lo que sí es real es el calendario. Vinicius tiene partido con Brasil el 3 de octubre y con el Madrid el día 10 y estamos seguros de que en ambas fechas habrá millones de ojos buscando hasta el más pequeño detalle para alimentar esta teoría. Ojalá el que se luzca en la cancha sea él, sea quien sea, según los conspiranoicos.