La cereza del pastel fue que se hizo viral el video de una mujer que cuenta un sueño en el que naves alienígenas secuestraban jugadores en un estadio de Miami, con ella adentro de la nave. Lo cuenta con tanta convicción que casi da ganas de pedirle detalles.

El silencio como respuesta

El Real Madrid y el entorno del jugador ignoran el rumor. El 3 y el 10 de octubre, Vinicius vuelve a jugar con Brasil y con el Madrid. (Fotografía: Albert Perez/Getty Images)

Mientras tanto, ni el jugador, ni su círculo cercano, ni el Real Madrid han dicho una palabra. Tiene lógica: dignificar con un comunicado sería regalarle combustible y hacer de una simple y ridícula teoría de internet, todo un show y no es que el club necesite recurrir a este tipo de jugadas para atraer público.

Vale aclarar lo obvio (por si alguien lo necesita) no hay ninguna evidencia de nada de esto. Los tatuajes y los "cambios de cara" se explican con ángulos de cámara, luz y retoques estéticos que el mismo jugador ya había dejado entrever desde que la Copa Mundial terminó.

Lo que sí es real es el calendario. Vinicius tiene partido con Brasil el 3 de octubre y con el Madrid el día 10 y estamos seguros de que en ambas fechas habrá millones de ojos buscando hasta el más pequeño detalle para alimentar esta teoría. Ojalá el que se luzca en la cancha sea él, sea quien sea, según los conspiranoicos.