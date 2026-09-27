En el centro del conflicto está Taylor Simone Ledward, su viuda, a quien los hermanos del actor, Derrick y Kevin Boseman, buscan remover como administradora del patrimonio. La acusación, según ellos, es que no se cumplió una orden judicial de 2022 que establecía cómo repartir los bienes entre ella y los padres de Chadwick, Leroy y Carolyn.

La defensa de Ledward: números sobre la mesa

La respuesta de la viuda, a través de su abogado Adam Streisand, no se anduvo con rodeos: calificó la demanda como una "maniobra de relaciones públicas" y presentó un detalle financiero para respaldarlo. Según los documentos, ya distribuyó más de 150 mil dólares en una cuenta bancaria, acciones valuadas en 3.3 millones, una póliza de seguro de vida y otros activos. Solo queda pendiente una IRA de aproximadamente 300 mil dólares, bloqueada, asegura, por una acción legal de uno de los propios demandantes.

Taylor Simone Ledward enfrenta a los hermanos de Chadwick Boseman por la administración del patrimonio del actor. (Fotografía: Rich Fury/Getty Images)





Pero el dato que causó más revuelo generó fue otro: Ledward reveló que entregó más de 1.7 millones de dólares a sus suegros, Carolyn y Leroy, en distintos pagos entre 2023 y 2024. Y no se detuvo ahí, también destinó 300 mil dólares de su propio bolsillo para apoyar a los sobrinos de Chadwick, los hijos de Derrick.