A new way of making: ¿puede la inteligencia artificial ser creativa?

Primitivas creativas

Alguien que ha estudiado de cerca ese debate durante los últimos cinco años es Rodolfo Ocampo. Investigador en Leonardo.ai, que hoy funciona de manera independiente y también como laboratorio de investigación en IA de Canva, Ocampo ha dedicado su doctorado en la Universidad de New South Wales en Sídney (Australia) a estudiar la colaboración creativa entre humanos y máquinas.

Frente a las tensiones en torno a la originalidad, estandarización y el reemplazo, Ocampo propone un cambio de enfoque: entender la IA como una herramienta más entre las múltiples formas y alternativas que hoy existen para crear y acelerar procesos, pero no desde una lógica puramente instrumental, sino como un proceso de cocreación y expansión. La clave para comprenderla de esa manera está en lo que denomina “primitivas creativas”; esto es, las nuevas posibilidades u operaciones que habilita cada tecnología.

Un instrumento musical como la guitarra, por ejemplo, tiene la primitiva creativa de producir determinadas notas al tocar sus cuerdas, y lo que resulta de esa interacción solo puede surgir a través de ese instrumento en particular. Con la IA sucede algo similar: se abren nuevos márgenes de acción y exploración que no podríamos alcanzar de otro modo.

. (ILUSTRACIÓN: RODOLFO TAMÉS)

En práctica

Con la IA como parte del proceso de creación, la cuestión deja de ser si utilizarla o no, para transformarse en cómo trabajar con ella. Más que una promesa o amenaza, la IA se convierte en una nueva condición de trabajo que nos exige nuevas formas de relación. Desde ese punto de partida, Ocampo propone un marco de desarrollo y uso de IA generativa independiente del estado de cada tecnología y sus capacidades momentáneas. Consiste en seis principios orientados a que quien trabaja con inteligencia artificial crezca creativamente sin diluir su criterio y voz propia.

El primer principio es el de influencia mutua; es decir, que tanto la persona como la IA cambien sus perspectivas y la dirección creativa que hubieran emprendido en el caso de trabajar en soledad para que la colaboración ayude efectivamente a ambos a llegar a otro lado. El segundo es el de entendimiento. No se trata solo de cambiar, sino de entender al colaborador. En el caso de la IA, explica Ocampo, implica que pueda entender tus preferencias e intenciones y se adapte a ellas.

No es casual, explica Ocampo, que muchos modelos de IA generativa hayan surgido del intento por comprender la inteligencia humana a través de su réplica. Pero el objetivo nunca ha sido solo imitarla, sino dar lugar a otro tipo de mente, distinta a la humana, con sus propias formas de inteligencia y creatividad. La pregunta entonces deja de ser qué puede hacer la IA por nosotros y pasa a ser qué nuevas formas de arte o de expresión pueden surgir cuando trabajamos codo a codo con una herramienta que amplía el campo de lo posible.