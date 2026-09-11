El jugador también hizo una precisión importante: no pretende pronunciarse sobre las personas involucradas en el conflicto ni sobre acusaciones dirigidas contra terceros. Lo que sí quiso dejar claro es que él no tiene relación con los hechos de los que se está hablando.

La postura del mexicano llega después de haber mantenido silencio durante un tiempo. Según explicó, decidió no responder inicialmente, pero considera que las recientes publicaciones cruzaron un límite al atribuirle conocimiento o responsabilidad sin presentar pruebas que lo relacionen con algún delito.

¿Qué dijo Edson Álvarez sobre las acusaciones?

Más allá de negar las acusaciones, una de las partes más importantes de su mensaje fue su decisión de llevar el asunto por la vía correspondiente.

Álvarez señaló que, si alguien cuenta con pruebas de que cometió alguna conducta ilícita, existen autoridades y tribunales ante los cuales pueden presentarse. Su reclamo, explicó, es que acusaciones de esta gravedad deben estar respaldadas por evidencia y no convertirse únicamente en declaraciones difundidas a través de medios.

El futbolista también anunció que instruyó a su equipo legal para evaluar y, en su caso, emprender acciones legales contra las personas que hayan realizado o difundido acusaciones falsas sobre él.

Su mensaje no se quedó únicamente en lo profesional. Álvarez también hizo referencia a la importancia de proteger el nombre que ha construido durante casi una década como futbolista profesional y a su familia, particularmente a sus hijas.

Un momento complicado para el mexicano

La polémica llega, además, en un momento particular de la carrera de Edson Álvarez. El mexicano viene de una etapa de cambios después de su paso por Turquía y actualmente forma parte del West Ham, aunque su situación deportiva con el club londinense tampoco atraviesa su momento más sencillo.

El equipo descendió de la Premier League la temporada pasada y actualmente compite en el Championship. Álvarez, por su parte, únicamente ha disputado un partido con los Hammers en la actual temporada. A esto se suma que el mediocampista continúa siendo una de las figuras importantes de la Selección Mexicana, con la que incluso portó el gafete de capitán durante el Mundial de este verano.

Por ahora Edson Álvarez niega cualquier participación en el caso, rechaza que su nombre sea utilizado para vincularlo con hechos que asegura no le corresponden y ha decidido dejar que sean las autoridades, y no las especulaciones, las que determinen cualquier responsabilidad.