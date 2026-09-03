Sin embargo, su relación con el feminismo se transformaría especialmente después de asistir en 1969 a una reunión pública en la que mujeres compartieron sus experiencias con el aborto. Steinem, quien había interrumpido un embarazo a los 22 años, entendió entonces la importancia de hablar públicamente sobre algo que millones de mujeres eran obligadas a vivir en silencio. A partir de ahí, su periodismo y activismo comenzaron a caminar prácticamente de la mano.

Gloria Steinem ayudó a poner el feminismo en primera plana

Quizá una de sus contribuciones más importantes fue entender que para cambiar la conversación también era necesario tener espacios desde donde contarla. En 1972 cofundó Ms. Magazine, una publicación creada para abordar la política, la cultura y la vida cotidiana desde una perspectiva feminista en un momento en el que los grandes medios todavía ignoraba muchas de estas conversaciones.

Pero Steinem nunca limitó su trabajo a escribir. También ayudó a crear organizaciones como el National Women’s Political Caucus, la Ms. Foundation for Women y, décadas después, el Women’s Media Center, además de participar en iniciativas relacionadas con derechos reproductivos, representación política y oportunidades para mujeres y niñas.

Importante, su activismo no entendía la igualdad como una lucha aislada. Durante su carrera insistió en la relación entre sexismo y racismo y apoyó movimientos por los derechos civiles, los derechos LGBTQ+, la lucha contra el apartheid (fue un sistema de segregación racial legalizado que existió en Sudáfrica y Namibia) y, más recientemente, Black Lives Matter y Time's Up.