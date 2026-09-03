Hoy falleció una de las grandes voces de toda una generación: Gloria Steinem, quien durante más de seis décadas utilizó el periodismo, el activismo y su propia voz para cuestionar las reglas que durante años habían decidido cómo debían vivir las mujeres.
Gloria Steinem, la mujer que cambió para siempre el feminismo
La escritora y una de las figuras más importantes del movimiento feminista estadounidense murió a los 92 años en su casa de Nueva York, rodeada de sus seres queridos. Su muerte marca el final de una vida dedicada a hablar de igualdad, derechos reproductivos, violencia, racismo y representación mucho antes de que muchos de estos temas ocuparan las conversaciones que tienen hoy.
Del periodismo al activismo
Antes de convertirse en uno de los rostros más reconocibles del movimiento, Steinem fue periodista, y precisamente desde ahí comenzó a desafiar la manera en la que se hablaba de las mujeres.
Uno de los momentos que puso su nombre en el mapa llegó en 1963, cuando se infiltró como conejita en un Playboy Club para documentar las condiciones laborales de sus trabajadoras. La investigación mostró una realidad muy distinta al glamour que vendía la marca y se convirtió en uno de los trabajos más conocidos de su carrera.
Sin embargo, su relación con el feminismo se transformaría especialmente después de asistir en 1969 a una reunión pública en la que mujeres compartieron sus experiencias con el aborto. Steinem, quien había interrumpido un embarazo a los 22 años, entendió entonces la importancia de hablar públicamente sobre algo que millones de mujeres eran obligadas a vivir en silencio. A partir de ahí, su periodismo y activismo comenzaron a caminar prácticamente de la mano.
Gloria Steinem ayudó a poner el feminismo en primera plana
Quizá una de sus contribuciones más importantes fue entender que para cambiar la conversación también era necesario tener espacios desde donde contarla. En 1972 cofundó Ms. Magazine, una publicación creada para abordar la política, la cultura y la vida cotidiana desde una perspectiva feminista en un momento en el que los grandes medios todavía ignoraba muchas de estas conversaciones.
Pero Steinem nunca limitó su trabajo a escribir. También ayudó a crear organizaciones como el National Women’s Political Caucus, la Ms. Foundation for Women y, décadas después, el Women’s Media Center, además de participar en iniciativas relacionadas con derechos reproductivos, representación política y oportunidades para mujeres y niñas.
Importante, su activismo no entendía la igualdad como una lucha aislada. Durante su carrera insistió en la relación entre sexismo y racismo y apoyó movimientos por los derechos civiles, los derechos LGBTQ+, la lucha contra el apartheid (fue un sistema de segregación racial legalizado que existió en Sudáfrica y Namibia) y, más recientemente, Black Lives Matter y Time's Up.
Una voz que vivirá por generaciones
El aborto, la desigualdad laboral, la representación de las mujeres en los medios, la violencia y la participación femenina en la política dejaron de ser conversaciones que debían mantenerse puertas adentro. Steinem ayudó a llevarlas a revistas, auditorios, protestas y eventualmente al centro del debate público.
Su trayectoria no estuvo libre de críticas ni controversias y el propio movimiento feminista cuestionó algunas de sus posiciones a lo largo de los años. Sin embargo, pocas figuras tuvieron su capacidad para utilizar los medios y la visibilidad pública como herramientas para amplificar una conversación que estaba transformando Estados Unidos.
En 2013, Barack Obama le entregó la Medalla Presidencial de la Libertad, el máximo reconocimiento civil estadounidense, pero sabemos que su legado más importante no cabe en una medalla.
Gloria Steinem pasó buena parte de su vida intentando que las siguientes generaciones de mujeres tuvieran que explicar un poco menos por qué merecen los mismos derechos, oportunidades y libertad. Y aunque ella misma sabía que todavía quedaba mucho por hacer, ayudó a cambiar el lugar desde donde continuaría esa lucha.