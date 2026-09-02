Con su energía y sentido del humor, Bree rápidamente se convirtió en uno de esos personajes secundarios capaces de ganarse su propio lugar entre los fans. Por eso, la noticia de la muerte de Carla Jeffery a los 33 años, ocurrida ayer 1 de septiembre, tomó por sorpresa a quienes crecieron viéndola en pantalla.

La noticia fue confirmada por Alexanders Talent Management, agencia que la representó desde que tenía 12 años y que trabajó con ella durante más de dos décadas. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de su muerte

Mucho más que Bree en ‘Zombies’

La actriz formó parte de las primeras tres películas de la exitosa franquicia ‘Zombies’ de Disney. (Fotografía: IMDb )



Aunque para muchos su rostro estará inevitablemente relacionado con Bree, Jeffery llevaba años trabajando frente a las cámaras antes de llegar a Seabrook High.

Nacida en Houston, Texas, en 1993, comenzó su carrera a los 12 años con Phat Girlz (2006), donde interpretó a la versión joven del personaje de Mo'Nique. Después llegaron apariciones en producciones como ‘iCarly’, Southland y, especialmente, ‘Curb Your Enthusiasm’, donde interpretó a Keysha Black durante 10 episodios.



