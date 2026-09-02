Antes de convertirse en Bree, la inseparable amiga de Addison en Zombies, Carla Jeffery ya llevaba más de una década apareciendo en televisión. Había pasado por iCarly, Curb Your Enthusiasm y otras producciones, pero fue su llegada a Disney Channel la que terminó por acercarla a una nueva generación.
Disney pierde a una de sus estrellas: muere Carla Jeffery a los 33 años
Con su energía y sentido del humor, Bree rápidamente se convirtió en uno de esos personajes secundarios capaces de ganarse su propio lugar entre los fans. Por eso, la noticia de la muerte de Carla Jeffery a los 33 años, ocurrida ayer 1 de septiembre, tomó por sorpresa a quienes crecieron viéndola en pantalla.
La noticia fue confirmada por Alexanders Talent Management, agencia que la representó desde que tenía 12 años y que trabajó con ella durante más de dos décadas. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de su muerte
Mucho más que Bree en ‘Zombies’
Aunque para muchos su rostro estará inevitablemente relacionado con Bree, Jeffery llevaba años trabajando frente a las cámaras antes de llegar a Seabrook High.
Nacida en Houston, Texas, en 1993, comenzó su carrera a los 12 años con Phat Girlz (2006), donde interpretó a la versión joven del personaje de Mo'Nique. Después llegaron apariciones en producciones como ‘iCarly’, Southland y, especialmente, ‘Curb Your Enthusiasm’, donde interpretó a Keysha Black durante 10 episodios.
Su relación con Disney Channel comenzó antes de Zombies. Jeffery apareció en series como Good Luck Charlie y Shake It Up, además de sumar créditos en Scream Queens, Crazy Ex-Girlfriend y American Vandal.
Pero en 2018 llegó el personaje que terminaría convirtiéndose en el más reconocido de su carrera. Como Bree en ‘Zombies’, Jeffery formó parte de las primeras tres películas de la franquicia y posteriormente volvió a interpretar al personaje con su voz en Zombies: The Re-Animated Series.
Sus compañeros de ‘Zombies’ se despiden de Carla Jeffery
La noticia provocó inmediatamente mensajes de quienes compartieron el universo de Zombies con ella. Milo Manheim, protagonista de la franquicia, la recordó como una de las personas más dulces que había conocido, mientras que Chandler Kinney destacó la energía y amabilidad que Jeffery llevaba a cualquier lugar.
Su agencia también la recordó por su sentido del humor, talento y una sonrisa capaz de iluminar cualquier habitación, además de pedir privacidad para su familia y seres queridos.
Carla Jeffery comenzó a actuar siendo apenas una niña y pasó más de 20 años frente a las cámaras. Sin embargo, para una generación que creció viendo Disney Channel, probablemente siempre será Bree, la porrista que llevó su alegría y energía a Seabrook y que terminó convirtiéndose en uno de los personajes más queridos de Zombies.