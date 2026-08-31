30 años después, el asesinato de Tupac Shakur tiene un culpable

La fiscalía sostuvo durante el juicio que aquel enfrentamiento desató la represalia. Más tarde, un Cadillac blanco se colocó junto al BMW en el que viajaban Tupac y Marion “Suge” Knight y desde el vehículo comenzaron los disparos. Shakur resultó gravemente herido y murió días después.

Davis no fue acusado de haber apretado el gatillo. La teoría de los fiscales fue que organizó la búsqueda de Tupac, consiguió el arma y la entregó dentro del Cadillac para llevar a cabo el ataque. Bajo las leyes de Nevada, su participación podía hacerlo responsable del asesinato aunque él no hubiera realizado los disparos.

Sus propias palabras terminaron persiguiéndolo

Duane “Keffe D” Davis fue declarado culpable casi 30 años después del asesinato de Tupac. (Fotografía: porSTEVE MARCUS / POOL / AFP)

Uno de los elementos más peculiares del caso es que buena parte de la evidencia contra Keffe D salió de su propia boca. La investigación permaneció estancada durante años, pero cobró nueva fuerza después de las declaraciones que Davis hizo públicamente y de la publicación de sus memorias en 2019. En ellas reconoció que viajaba en el asiento delantero del Cadillac blanco involucrado en el ataque.

Su defensa intentó convertir precisamente esas confesiones en su principal argumento a favor. El abogado Michael Sanft aseguró que las historias de Davis eran ficción, exageraciones y mentiras utilizadas para vender libros y alimentar su imagen pública. La fiscalía, en cambio, sostuvo que sus relatos mantuvieron elementos esenciales de lo ocurrido y los utilizó para construir el caso. Finalmente, el jurado se inclinó por esta última versión y lo declaró culpable.

Un caso que tardó tres décadas en llegar a un veredicto

Davis no fue acusado de disparar contra Tupac, sino de haber orquestado el ataque que terminó con su vida. (Fotografía: IMDb )

La condena no responde todas las preguntas que durante 30 años alimentaron documentales, libros y teorías alrededor del asesinato de Tupac Shakur, pero sí marca un punto de inflexión: por primera vez, existe una condena penal por el crimen.

Davis era además la única persona acusada formalmente por el asesinato. Su condena llega casi exactamente tres décadas después de aquella noche en Las Vegas y puede llevarlo a pasar el resto de su vida en prisión.

Para uno de los casos sin resolver más célebres de la cultura estadounidense, el veredicto significa algo que durante años parecía improbable: la muerte de Tupac finalmente tiene un culpable ante la justicia.