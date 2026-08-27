Muere Peter Cullen, actor de voz en ‘Transformers’, a los 85 años

Fue el agente del actor canadiense quien informó al portal TMZ el fallecimiento de Peter, el miércoles, en su casa de Los Ángeles, California.

“Peter Cullen falleció en paz, rodeado de su amada familia, y siempre presente en el corazón de sus numerosos amigos y admiradores en todo el mundo”, declaró la familia del actor al portal.

“Su familia les pide que honren su extraordinario legado sirviendo a sus comunidades y guiando a otros con compasión, integridad y lealtad, y que recuerden siempre: ‘Sean lo suficientemente fuertes para ser amables’”.

Respecto a las causas de muerte, aún se desconocen.

Quién fue Peter Cullen

Fue conocido por prestar su voz a Optimus Prime, líder de los Autobots, en la serie animada de Transformers de la década de 1980. De igual manera, retomó el papel en la serie de cintas de Michael Bay.

Entre otros papeles, es conocido por prestar su voz a Predator en la película Predator de 1987. En Winnie the Pooh interpretó a Igor y en Chip ‘n Dale Rescue Rangers a Monterey Jack, entre otros.