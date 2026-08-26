La artista japonesa murió a los 97 años tras una trayectoria de más de siete décadas en la que convirtió sus obsesiones, experiencias personales y su particular percepción del mundo en algunas de las imágenes más reconocibles del arte contemporáneo.

De sus alucinaciones a los famosos lunares

Los lunares y la repetición surgieron de las visiones que Kusama experimentaba desde su infancia. (Fotografías: Takashi Aoyama/Getty Images)

Nacida en Matsumoto, Japón, en 1929, Kusama comenzó desde pequeña a experimentar alucinaciones en las que veía luces, flores, redes y puntos que parecían extenderse por todo lo que la rodeaba. Aquellas imágenes terminaron convirtiéndose en parte esencial de su obra.

En 1957 dejó Japón y se mudó a Estados Unidos. Poco después llegó a Nueva York, donde comenzó a abrirse camino en la escena artística de los años 60 a través de pinturas, esculturas, instalaciones y performances.

Los polka dots, la repetición y la idea del infinito se convirtieron en elementos constantes de su trabajo. Detrás de sus coloridas piezas también aparecían temas mucho más personales como la ansiedad, la sexualidad, la muerte y su propia salud mental.