¿Qué está pasando con Tini Stoessel y su papá? Aquí te lo contamos

¿Qué encontró Tini Stoessel en la auditoría?

De acuerdo con la información publicada, la estructura contable, jurídica y societaria de la carrera de Tini estuvo bajo el control de Alejandro Stoessel. La cantante tampoco figuraba como autorizada para realizar movimientos bancarios en estas compañías y fue hasta junio de 2026 cuando, con intervención de sus abogados, consiguió acceder por sí misma a una cuenta de su titularidad exclusiva.

Además, la auditoría habría encontrado que Tini no cuenta con contratos que le garanticen participación en las ganancias futuras de su trabajo, incluidos ingresos relacionados con su contrato discográfico y próximos proyectos. Según el reporte, la cantante tampoco cedió sus derechos de imagen ni comerciales a estas sociedades.

¿Tini Stoessel está peleada con su papá?

Por ahora, el conflicto parece estar centrado principalmente en el terreno profesional y económico. Tini y su padre se encuentran en un proceso de negociación cuyo objetivo sería devolverle a la cantante el control sobre el patrimonio generado por su carrera y terminar por completo con la administración de Alejandro.

Lo que ocurra con su relación personal es otra historia. Padre e hija siempre mostraron públicamente un vínculo muy cercano, por lo que este quiebre profesional inevitablemente ha generado preguntas sobre cómo se encuentra su relación familiar.

Mientras el asunto se resuelve, Tini Stoessel continúa con su carrera y su gira FUTTTURA, un espectáculo que, curiosamente, recorre todas las etapas que la llevaron desde Violetta hasta convertirse en la artista que es hoy. Ahora, además de mirar hacia lo que viene, parece estar intentando recuperar el control de todo aquello que construyó en el camino.

