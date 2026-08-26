Es posible que ayer hayas visto el nombre de Tini Stoessel en todos lados. Que la cantante acaparara cientos de titulares no se debió al anuncio de una gira de conciertos o al lanzamiento de una nueva canción. La situación está relacionada con su padre y con la manera en la que se habría administrado el patrimonio generado durante sus años de carrera.
¿Qué está pasando con Tini Stoessel y su papá? Aquí te lo contamos
A lo largo de 15 años, Tini estuvo acompañada profesionalmente por Alejandro Stoessel, su padre y representante, quien estuvo a cargo de buena parte de las decisiones profesionales, comerciales y económicas de la cantante. Es precisamente este último punto el que ahora ha puesto su relación laboral bajo la lupa.
Hace unos meses, Tini decidió poner fin a su relación profesional con su padre. Después de esto, la artista solicitó una auditoría para conocer a detalle la estructura detrás de su carrera y fue entonces cuando descubrió que los derechos económicos de su trabajo y de su imagen pertenecían a sociedades de las que ella no era propietaria ni tenía participación.
Durante esos años, Tini pasó de interpretar pequeños papeles a convertirse en un icono de Disney gracias a Violetta y, posteriormente, en una estrella del pop internacional. Sin embargo, la auditoría señala que no tiene participación accionaria en las sociedades que administran los ingresos generados por su carrera.
¿Qué encontró Tini Stoessel en la auditoría?
De acuerdo con la información publicada, la estructura contable, jurídica y societaria de la carrera de Tini estuvo bajo el control de Alejandro Stoessel. La cantante tampoco figuraba como autorizada para realizar movimientos bancarios en estas compañías y fue hasta junio de 2026 cuando, con intervención de sus abogados, consiguió acceder por sí misma a una cuenta de su titularidad exclusiva.
Además, la auditoría habría encontrado que Tini no cuenta con contratos que le garanticen participación en las ganancias futuras de su trabajo, incluidos ingresos relacionados con su contrato discográfico y próximos proyectos. Según el reporte, la cantante tampoco cedió sus derechos de imagen ni comerciales a estas sociedades.
¿Tini Stoessel está peleada con su papá?
Por ahora, el conflicto parece estar centrado principalmente en el terreno profesional y económico. Tini y su padre se encuentran en un proceso de negociación cuyo objetivo sería devolverle a la cantante el control sobre el patrimonio generado por su carrera y terminar por completo con la administración de Alejandro.
Lo que ocurra con su relación personal es otra historia. Padre e hija siempre mostraron públicamente un vínculo muy cercano, por lo que este quiebre profesional inevitablemente ha generado preguntas sobre cómo se encuentra su relación familiar.
Mientras el asunto se resuelve, Tini Stoessel continúa con su carrera y su gira FUTTTURA, un espectáculo que, curiosamente, recorre todas las etapas que la llevaron desde Violetta hasta convertirse en la artista que es hoy. Ahora, además de mirar hacia lo que viene, parece estar intentando recuperar el control de todo aquello que construyó en el camino.