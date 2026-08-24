También hay que considerar las afectaciones provocadas por la pandemia y la reestructuración interna de la compañía después de las críticas relacionadas con su cultura laboral y las extensas jornadas de trabajo durante el desarrollo de algunos de sus títulos.

Dos retrasos consecutivos

Cuando parecía que 2025 sería el año en el que finalmente saldría a la luz GTA 6, Rockstar Games anunció un primer retraso de 2025 a mayo de 2026 y, posteriormente, otro hasta noviembre de 2026, bajo el argumento de que necesitaba más tiempo para pulir el juego y cumplir con las enormes expectativas técnicas que lo rodean.

El cuidado alrededor del lanzamiento cobra todavía más sentido después de casos como el de Cyberpunk 2077, que tuvo un estreno marcado por bugs y problemas de rendimiento. Para una franquicia del tamaño de Grand Theft Auto, un lanzamiento lleno de fallos técnicos podría convertirse en una crisis difícil de controlar.

Para evitarlo, el equipo de desarrollo ha tenido que invertir meses adicionales en asegurar que el juego funcione de manera estable tanto en las consolas más potentes como en hardware con especificaciones más ajustadas, como la Xbox Series S, lo que habría multiplicado la carga de trabajo durante la fase final de optimización.

Otro momento crítico para Grand Theft Auto 6

Como si los retrasos no fueran suficientes, en los últimos días un hacker comenzó a filtrar supuesto material del juego. CyberLeek ha publicado clips que, según afirma, fueron obtenidos de una versión en desarrollo. Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar Games, ha tomado medidas legales para intentar rastrear la identidad de la persona detrás de las filtraciones.

Entre el supuesto contenido filtrado se habla de mecánicas relacionadas con el uso de gasolina, clubes para adultos, mejoras en la conducción aérea, reacciones más lógicas de los personajes y NPC con memoria, elementos que han alimentado todavía más la conversación alrededor del esperado videojuego.

¿El fin de los juegos físicos?

Grand Theft Auto 6 también se ha convertido en el epicentro de otro debate: el futuro de los videojuegos en formato físico.

Desde hace tiempo, la industria ha mostrado una clara transición hacia las compras digitales, algo que preocupa a una parte de la comunidad. Uno de los principales argumentos es que, al depender completamente de este formato, los jugadores podrían perder parte del control sobre los títulos que compran. Además, los precios quedarían sujetos a las tiendas digitales, reduciendo la posibilidad de comparar ofertas entre distintos establecimientos.

También se vería afectado el mercado de videojuegos de segunda mano, mientras que quienes viven en zonas con conexiones a internet lentas, inestables o con límites de descarga podrían enfrentar mayores dificultades para acceder a nuevos lanzamientos.

A esto se suma una conversación importante sobre la preservación de los videojuegos. Si un título existe únicamente en formato digital y eventualmente es retirado de las tiendas, su conservación y acceso pueden complicarse. Las ediciones físicas, en cambio, han permitido preservar durante décadas videojuegos como objetos culturales y piezas de la historia de la industria.

La polémica alrededor de GTA 6 aumentó ante los reportes sobre una posible estrategia de distribución en la que algunas ediciones físicas podrían prescindir del disco y ofrecer únicamente un código de descarga digital dentro de la caja. La posibilidad ha generado críticas entre jugadores que consideran contradictorio pagar el precio de una edición física para recibir, en esencia, acceso a un producto digital.

Así, a pocos meses de su esperado estreno, Grand Theft Auto 6 no solo carga con la presión de superar a uno de los videojuegos más exitosos de todos los tiempos. También llega en medio de una conversación mucho más grande sobre filtraciones, condiciones de desarrollo, propiedad digital y el futuro de la industria. Si algo ha quedado claro durante estos 13 años de espera es que, incluso antes de llegar a las consolas, GTA 6 ya se convirtió en uno de los videojuegos más discutidos de la historia.