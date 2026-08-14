La promoción, organizada por OCESA, Ticketmaster y Banamex, estará disponible del 17 al 24 de agosto de 2026 y abarcará espectáculos en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y otras ciudades del país.

Así que sí, puede ser un buen momento para desempolvar esa lista de conciertos a los que querías ir, pero cuyos boletos todavía siguen esperando en el carrito.

¿Cómo funciona el 2x1 de Concert Week?

El beneficio permite comprar boletos en múltiplos de dos con un 50% de descuento en localidades participantes. (Fotografía: OCESA )

Aunque hablamos de un 2x1, técnicamente la dinámica funciona aplicando un 50% de descuento directo cuando compras boletos en múltiplos de dos. Es decir, debes adquirir 2, 4, 6 u 8 entradas para recibir el beneficio. La compra mínima es de dos boletos y el máximo permitido es de ocho.

Para aprovecharlo tendrás que entrar a la sección especial de Concert Week 2026 en Ticketmaster México , elegir uno de los eventos participantes y buscar los lugares identificados con la promoción “CONCERT WEEK”.

Aquí viene uno de los detalles más importantes: la promoción es exclusiva para pagos realizados con tarjetas de crédito o débito Banamex participantes; las tarjetas corporativas quedan fuera. Además, la promoción es únicamente para compras en línea y estará disponible hasta agotar existencias.

