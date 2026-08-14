Si tu lista de conciertos pendientes ya comienza a competir con tus gastos del mes, hay buenas noticias. Concert Week 2026 está de regreso y esta vez lo hace con su edición más grande hasta ahora: más de 150 conciertos y eventos tendrán boletos al 2x1 durante una semana.
¿Conciertos al 2x1? Concert Week de OCESA y Ticketmaster regresa y esto debes saber
La promoción, organizada por OCESA, Ticketmaster y Banamex, estará disponible del 17 al 24 de agosto de 2026 y abarcará espectáculos en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y otras ciudades del país.
Así que sí, puede ser un buen momento para desempolvar esa lista de conciertos a los que querías ir, pero cuyos boletos todavía siguen esperando en el carrito.
¿Cómo funciona el 2x1 de Concert Week?
Aunque hablamos de un 2x1, técnicamente la dinámica funciona aplicando un 50% de descuento directo cuando compras boletos en múltiplos de dos. Es decir, debes adquirir 2, 4, 6 u 8 entradas para recibir el beneficio. La compra mínima es de dos boletos y el máximo permitido es de ocho.
Para aprovecharlo tendrás que entrar a la sección especial de Concert Week 2026 en Ticketmaster México , elegir uno de los eventos participantes y buscar los lugares identificados con la promoción “CONCERT WEEK”.
Aquí viene uno de los detalles más importantes: la promoción es exclusiva para pagos realizados con tarjetas de crédito o débito Banamex participantes; las tarjetas corporativas quedan fuera. Además, la promoción es únicamente para compras en línea y estará disponible hasta agotar existencias.
De Maroon 5 a Alejandro Sanz: ¿qué conciertos participan?
La parte interesante de esta edición está en la variedad. No se trata de un puñado de conciertos seleccionados, sino de una cartelera que supera los 150 eventos y mezcla rock, pop, música electrónica y propuestas en español.
Entre los nombres confirmados por OCESA aparecen Maroon 5, Def Leppard, Alejandro Sanz, Babasónicos, Apocalyptica, Anyma y Fobia, además de decenas de espectáculos distribuidos por distintas ciudades de México.
La lista completa de conciertos, ciudades, fechas y secciones participantes podrá consultarse directamente en las plataformas de venta, algo importante porque el beneficio no necesariamente estará disponible en todas las localidades de cada show.
Fechas, horarios y lo que debes revisar antes de comprar
La Concert Week de OCESA comenzará el 17 de agosto y terminará a las 23:59 horas del 24 de agosto de 2026. La disponibilidad dependerá de cada evento y de las localidades destinadas a la promoción, por lo que tener ubicado el concierto que quieres antes de comenzar la venta puede ahorrarte tiempo.
También existe la posibilidad de pagar a tres meses sin intereses con tarjetas de crédito Banamex en eventos OCESA participantes, siempre que la compra alcance un mínimo de 3,000 pesos, tanto en Ticketmaster como en Eticket.
En pocas palabras: revisa la cartelera, confirma que tu concierto tenga localidades marcadas como Concert Week, consigue a tu acompañante y ten lista tu tarjeta. Porque con más de 150 opciones, quizá el verdadero problema de esta promoción no sea encontrar un concierto al cual ir, sino elegir solo uno.