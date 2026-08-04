Le ofrecieron 360 mil dólares por el guion, siempre y cuando aceptara que otro actor interpretara al protagonista. En ese momento, Stallone no tenía automóvil, en su cuenta bancaria apenas había 106 dólares y, desesperado por pagar sus cuentas, incluso había vendido a su perro porque ya no podía alimentarlo.

Con un presupuesto de apenas un millón de dólares, Rocky fue filmada con cámaras de mano, amigos y familiares en el reparto y una producción llena de ingenio que terminó haciendo historia.

(Fotografía: IMDb )

Aun así, su convicción fue más fuerte. Sabía que, si la película se convertía en un éxito con otro actor en el papel principal, nunca se perdonaría haber renunciado a interpretarlo.

"Tengo que intentarlo. Tengo que hacerlo. Puede que esté totalmente equivocado y que arrastre a mucha gente conmigo, pero creo en ello."

Una apuesta que cambió Hollywood

Finalmente, los productores cedieron y aceptaron realizar la película con Stallone como protagonista. El presupuesto fue de un millón de dólares, una cifra extremadamente baja incluso para los estándares de la década de 1970.

Para mantener los costos bajo control, recurrieron a familiares y amigos para completar el reparto, utilizaron cámaras de mano y filmaron gran parte de las escenas en una sola toma.

Cuando Rocky comenzó a proyectarse en Hollywood, la respuesta del público fue positiva. Sin embargo, la verdadera prueba llegó durante una función organizada para el Sindicato de Directores, donde cerca de 900 profesionales de la industria asistieron a verla. A pesar de la enorme expectativa y de que la sala estaba completamente llena, la recepción entre los asistentes fue poco entusiasta.

Pero, como suele ocurrir, las críticas pueden otorgar prestigio a una película; el éxito comercial, en cambio, depende del público. Y fue precisamente el público quien conectó con una historia cargada de emociones, donde la vulnerabilidad de personajes marginados pesaba mucho más que la acción sobre el ring.

Rocky se convirtió en la primera película deportiva en ganar el Oscar a Mejor Película, además de consolidar a Sylvester Stallone como una de las mayores estrellas de Hollywood.

(Fotografía: IMDb )

Rocky se convirtió en un símbolo: un italoamericano que representaba el sueño americano y que hizo del levantarse después de cada caída una filosofía de vida.

Más que un personaje, Rocky terminó siendo el reflejo del propio Stallone: un actor con un sueño y la determinación necesaria para alcanzarlo. Y lo consiguió. Rocky se convirtió en la primera película deportiva en ganar el Oscar a Mejor Película, además de obtener los premios a Mejor Director para John G. Avildsen y Mejor Montaje.

Las cinco películas que siguieron consolidaron a Sylvester Stallone como una estrella internacional. Con el tiempo, la franquicia también fue seleccionada para su preservación en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, gracias a su importancia cultural, histórica y estética.

La historia llegará de nuevo al cine

Este año, esa historia volverá a la pantalla grande con I Play Rocky, una película que retrata el ascenso de Sylvester Stallone, desde un actor completamente desconocido hasta el hombre que escribió y protagonizó una de las historias deportivas más importantes de todos los tiempos.

La cinta está protagonizada por Anthony Ippolito como Stallone, acompañado por AnnaSophia Robb en el papel de Sasha Czack y Stephan James como Carl Weathers. Su estreno en cines está previsto para octubre de este año.