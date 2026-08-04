Desde el inicio, Lizzie Borden fue la principal sospechosa de ambos asesinatos, especialmente porque un día antes había intentado comprar ácido prúsico, según se dio a conocer durante la investigación. Aunque nunca se encontró el arma homicida, las autoridades sospecharon de un hacha localizada en el sótano de la vivienda.

Borden fue arrestada y llevada a juicio en junio de 1893. Sin embargo, fue absuelta debido a que las pruebas en su contra eran únicamente circunstanciales. A pesar del veredicto, jamás logró librarse del juicio de la opinión pública. Fue marginada por gran parte de los habitantes de Fall River, ciudad en la que permaneció hasta su muerte, en 1927.

La adaptación de Ryan Murphy llegará a Netflix

Ryan Murphy vuelve al universo del crimen real con una historia marcada por el misterio, la violencia y un juicio que dividió a la opinión pública. (Fotografía: IMDb )

Ryan Murphy se ha caracterizado por construir historias inspiradas en hechos reales, aunque también ha sido criticado por tomarse licencias creativas que, para algunos, terminan por romantizar o incluso sexualizar a asesinos seriales y criminales reales.

La elección de actores carismáticos y atractivos, capaces de despertar fascinación por estos personajes, así como las críticas sobre el poco espacio que suelen tener las víctimas dentro de la narrativa, son algunos de los aspectos más polémicos de Monstruos. A diferencia de otras producciones del creador, que siempre se presentaron como ficción, esta antología toma como punto de partida la vida de personas reales, tanto de asesinos como de sus víctimas.

Para esta nueva temporada, Ella Beatty interpretará a Lizzie Borden. El elenco también incluye a Vicky Krieps como Bridget Sullivan, Rebecca Hall como Abby Borden y Charlie Hunnam como Andrew Borden. Además, regresan rostros habituales en las producciones de Murphy, entre ellos Billie Lourd y Sarah Paulson.

Hoy, 4 de agosto, fecha en la que ocurrieron los asesinatos hace 134 años, finalmente fueron revelados el póster oficial y la fecha de estreno de la nueva temporada. Si quieres conocer la historia de Lizzie Borden, con las inevitables licencias creativas que caracterizan a Murphy, y sacar tus propias conclusiones sobre su culpabilidad, aparta el 17 de septiembre, día en que la serie llegará a Netflix.