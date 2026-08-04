Una habitación en caos y un comportamiento errático

De acuerdo con los testimonios, las mujeres fueron contactadas a través de un servicio de acompañantes y permanecieron cerca de dos horas en la habitación del hotel. Ambas coincidieron en que el encuentro comenzó con normalidad, pero el comportamiento de Payne cambió de forma repentina.

Según sus relatos, el cantante se mostró cada vez más alterado, rompió objetos de valor, incluido un reloj de lujo y un televisor, y expresó frustración por un desacuerdo relacionado con el pago de sus servicios. En medio del episodio también habría pronunciado una frase que llamó la atención de las testigos: aseguró que, pese a tener dinero, este no le daba felicidad. Poco después, las mujeres decidieron abandonar el lugar.

Las piezas que aún intenta unir la investigación

Los testimonios describen un ambiente de tensión y comportamiento errático antes de la muerte del cantante. (Fotografía: Jason Merritt/Getty Images for iHeartMedia)

Los testimonios fueron incorporados al expediente que busca esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del artista. Las declaraciones coinciden con otros elementos de la investigación, incluidos informes toxicológicos y registros de la actividad del hotel, que apuntan a que Payne atravesaba un episodio de fuerte descontrol horas antes de caer desde el balcón de su habitación.