A casi dos años de la muerte de Liam Payne, el caso vuelve a ocupar los titulares tras la difusión de las declaraciones juradas de dos mujeres que estuvieron con el cantante en las horas previas a su fallecimiento en un hotel de Buenos Aires. Sus testimonios, incorporados a la investigación judicial en Argentina, ofrecen una nueva reconstrucción de lo que ocurrió ese día y describen un ambiente marcado por el caos, la tensión y el deterioro del ex integrante de One Direction.
A casi dos años de su muerte, salen a la luz detalles de los últimos momentos de Liam Payne
Una habitación en caos y un comportamiento errático
De acuerdo con los testimonios, las mujeres fueron contactadas a través de un servicio de acompañantes y permanecieron cerca de dos horas en la habitación del hotel. Ambas coincidieron en que el encuentro comenzó con normalidad, pero el comportamiento de Payne cambió de forma repentina.
Según sus relatos, el cantante se mostró cada vez más alterado, rompió objetos de valor, incluido un reloj de lujo y un televisor, y expresó frustración por un desacuerdo relacionado con el pago de sus servicios. En medio del episodio también habría pronunciado una frase que llamó la atención de las testigos: aseguró que, pese a tener dinero, este no le daba felicidad. Poco después, las mujeres decidieron abandonar el lugar.
Las piezas que aún intenta unir la investigación
Los testimonios fueron incorporados al expediente que busca esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del artista. Las declaraciones coinciden con otros elementos de la investigación, incluidos informes toxicológicos y registros de la actividad del hotel, que apuntan a que Payne atravesaba un episodio de fuerte descontrol horas antes de caer desde el balcón de su habitación.
Aunque las dos mujeres abandonaron el hotel antes del fallecimiento del cantante y no presenciaron el momento de la caída, sus versiones ayudan a reconstruir la cronología de sus últimas horas y aportan detalles sobre su estado emocional y físico.
Con la investigación todavía abierta en algunos de sus frentes, la difusión de estas declaraciones vuelve a poner el foco en los acontecimientos que precedieron a una de las muertes más impactantes de la industria musical reciente, un caso que continúa generando interrogantes y nuevas revelaciones.