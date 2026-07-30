Padre de Amy Winehouse indemnizará a amigas de su hija por disputa de objetos subastados

Mitch Winehouse perdió a principios de este año un caso, ante el Tribunal Superior de Reino Unido, contra dos amigas de la artista que subastaron decenas de prendas de ropa y otras pertenencias de la cantante, años después de su muerte.

La fallecida cantautora, famosa por alcanzar un éxito meteórico a escala mundial a una edad temprana, murió en julio de 2011 por intoxicación etílica, cuando tenía solo 27 años.

Naomi Parry, antigua estilista de la fallecida cantante, y su amiga Catriona Gourlay negaron haber actuado de manera deshonesta al subastar los objetos, que, según afirmaron, les habían sido regalados o prestados.

El padre de la artista sostuvo que no tenían derecho a venderlos.

Los 155 objetos, subastados entre 2021 y 2023, incluían prendas de ropa, zapatillas de ballet, bolsos, pendientes y productos de maquillaje que habían pertenecido a la fallecida cantante, así como un vestido que lució durante su última gira, en 2011.

Durante el juicio, los abogados del demandante alegaron que las amigas de Amy Winehouse habrían aprovechado que su padre olvidaba ciertas cosas o no las recordaba bien para subastar las pertenencias de la cantante y quedarse con el dinero obtenido, más de 1,4 millones de dólares procedentes de las ventas.