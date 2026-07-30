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España vs. Messi: exigen que le retiren el Premio Princesa de Asturias al argentino

La disputa sigue: Si los argentinos ya habían iniciado una campaña para pedir que se repitiera la final del Mundial, ahora son los españoles quienes buscan que se le retire el Premio Princesa de Asturias a Lionel Messi.
jue 30 julio 2026 11:30 AM
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Más de 30 peticiones en Change.org buscan que Lionel Messi no reciba el Premio Princesa de Asturias tras la polémica del Mundial. (Fotografía: Carl Recine/Getty Images)

Apenas unos días antes de que iniciara la Copa Mundial, te contamos que Lionel Messi sería reconocido en España con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, al ser considerado uno de los deportistas más exitosos de todos los tiempos. En ese momento no existía ninguna controversia alrededor de la decisión. Sin embargo, tras la final del torneo, la relación entre España y Argentina se tensó más allá de la cancha, provocando que algunos sectores españoles ya no vean con los mismos ojos al capitán argentino.

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Si estuviste siguiendo el Mundial y eres de los que vive pendiente de las conversaciones en internet, seguramente notaste que conforme avanzaba la competencia también crecía cierto resentimiento hacia Lionel Messi. Muchos esperaban que, al tratarse de su última Copa del Mundo, el torneo terminara con una despedida histórica llena de reconocimiento. Sin embargo, con cada partido surgieron más críticas y comenzaron a cuestionarse tanto su comportamiento dentro del campo como la imagen de deportividad que lo ha acompañado durante su carrera.

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La controversia no termina: mientras España impulsa una campaña contra Messi, la FIFA mantiene abierta una investigación sobre varios integrantes de la Selección Argentina. (Fotografía: Carl Recine/Getty Images)

Aquí no estamos para juzgar si Messi es o no un buen jugador o una buena persona. Sin embargo, el enfrentamiento en redes sociales entre aficionados de España y Argentina, donde ambas partes se acusan mutuamente de no haber competido con juego limpio, ha reavivado la polémica. En ese contexto, apareció una petición desde España para que se reconsidere la entrega del reconocimiento que, apenas unos meses atrás, no había generado ningún conflicto.

Las peticiones para retirar el Premio Princesa de Asturias

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El primer movimiento surgió desde Argentina, donde algunos aficionados reunieron firmas para solicitar que la final del Mundial se repitiera al considerar que el árbitro había favorecido a España. Ahora son los españoles quienes han respondido impulsando una campaña para que se anule la entrega del Premio Princesa de Asturias a Lionel Messi.

A través de la plataforma Change.org se han publicado más de 30 peticiones dirigidas a la Fundación Princesa de Asturias. Los promotores sostienen que la conducta del capitán argentino durante la final y en los incidentes posteriores fue "antideportiva y contraria a los valores de respeto" que, según argumentan, representa el prestigioso galardón.

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Los promotores de las peticiones aseguran que la conducta de Lionel Messi durante la final no representa los valores del Premio Princesa de Asturias. (Fotografías: Justin Setterfield/Getty Images)

Las iniciativas comparten prácticamente el mismo argumento. Sus impulsores consideran que Messi no reflejó el espíritu del juego limpio, especialmente tomando en cuenta la trayectoria y el ejemplo que representa para millones de aficionados. En esencia, todas las campañas buscan proteger el prestigio del premio y reforzar la credibilidad de la distinción.

La FIFA también abrió una investigación

La polémica sigue creciendo y no solo ha afectado la imagen de Lionel Messi, sino también la de la Selección Argentina. Hace unos días, la FIFA abrió una investigación disciplinaria y ética contra varios jugadores por distintos incidentes ocurridos durante la final y las semifinales de la Copa Mundial.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA inició un procedimiento contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por diversos hechos registrados durante la competencia. Entre ellos se encuentran cánticos y gestos discriminatorios, retrasos en el inicio de los partidos, incumplimientos de los protocolos de seguridad, exhibición de mensajes inapropiados, lanzamiento de objetos desde la tribuna y manifestaciones ajenas al deporte, como el mensaje de "Las Malvinas son argentinas".

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La Selección Argentina vuelve a estar en el centro del debate internacional por las investigaciones de la FIFA y las campañas que buscan retirar el reconocimiento a Lionel Messi. (Fotografía: Dan Mullan/Getty Images)

La decisión fue tomada después de que la Comisión recibiera el informe del procurador designado para analizar los hechos. Con base en sus recomendaciones fueron imputados Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada y Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico argentino.

Paredes enfrenta tres cargos por presuntas agresiones, mientras que Molina fue acusado por dos incidentes de la misma naturaleza, uno consumado y otro en grado de tentativa. Roberto Ayala también fue señalado por una presunta agresión.

Además, Nahuel Molina quedó bajo investigación por una posible conducta antideportiva. La misma infracción también se atribuye a Thiago Almada y al español Gavi.

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Además de la polémica por el premio, la FIFA investiga a la AFA y a jugadores como Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada y Roberto Ayala por distintos incidentes. (Fotografía: Al Bello/Getty Images)

Por ahora, esto no significa que los involucrados vayan a recibir una sanción. De acuerdo con el Código Disciplinario de la FIFA, tanto la AFA como los futbolistas y miembros del cuerpo técnico señalados tendrán la oportunidad de presentar sus descargos y exponer su versión de los hechos antes de que se tome una decisión.

Lo que sí parece evidente es que la Selección Argentina atraviesa uno de los momentos más complicados para su reputación desde que concluyó la Copa Mundial.

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