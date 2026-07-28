De acuerdo con diversos reportes, la principal razón del distanciamiento entre padre e hija estaría relacionada con las creencias de Tom Cruise dentro de la Cienciología, un movimiento religioso basado en la dianética, cuya práctica central consiste en un proceso de consejería espiritual conocido como "auditoría".

Cruise mantiene una estrecha relación con David Miscavige, líder de la organización. Incluso, exmiembros han asegurado que dentro de la iglesia el actor es considerado la segunda figura más importante y es visto como una especie de "semidiós".

A lo largo de los años, la Cienciología ha sido objeto de numerosas críticas. Diversos exintegrantes y detractores la han señalado como una organización con métodos de control muy estrictos, mientras que otros la consideran un negocio altamente lucrativo o incluso una secta peligrosa.

La Cienciología ha sido señalada durante años como uno de los factores que influyeron en la ruptura entre Tom Cruise y su hija. (Fotografía: Buda Mendes/Getty Images)

Según estas versiones, la influencia de la organización también habría afectado las relaciones personales del actor debido a sus políticas hacia quienes no comparten sus creencias. Se ha señalado que su matrimonio con Nicole Kidman terminó después de que la actriz fuera catalogada como una "persona supresiva", término utilizado dentro de la organización para referirse a quienes son considerados una mala influencia.

En el caso de Katie Holmes, diversos reportes indican que planeó su divorcio en secreto con ayuda de asesores legales externos. Durante el proceso solicitó la custodia absoluta de Suri con el objetivo de evitar que la menor fuera reclutada por la Sea Org, considerada la rama más estricta de la organización, o enviada a escuelas vinculadas con la Cienciología.

Con el paso de los años, la distancia entre padre e hija se hizo definitiva y ahora Suri Noelle habría dado el paso más simbólico de esa ruptura al dejar atrás el apellido Cruise.