El homenaje se llevará a cabo durante la edición número 32 del festival, que iniciará el próximo 14 de agosto en Bosnia y Herzegovina. La distinción reconoce no solo el trabajo de Luna como actor, director y productor, sino también su contribución para ampliar la representación de las historias latinoamericanas en la industria audiovisual internacional.

A lo largo de más de tres décadas de carrera, Diego Luna ha construido una filmografía que transita con naturalidad entre el cine independiente, las grandes producciones internacionales y proyectos profundamente comprometidos con la realidad social. Como actor, productor y director, ha impulsado historias que trascienden fronteras y han abierto nuevas conversaciones sobre identidad, migración y diversidad cultural.

Como parte del reconocimiento, Luna presentará "Ashes" ("Ceniza en la boca"), su más reciente largometraje como director, además de ofrecer una masterclass, donde compartirá su experiencia y visión sobre la industria cinematográfica con nuevas generaciones de cineastas.