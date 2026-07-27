Hay premios que reconocen una película y otros que celebran toda una trayectoria. Este año, Diego Luna recibirá el Corazón Honorario de Sarajevo, uno de los máximos reconocimientos que entrega el Festival de Cine de Sarajevo, consolidándose como una de las figuras más influyentes del cine mexicano contemporáneo.
Diego Luna hace historia: recibirá uno de los mayores reconocimientos del cine europeo
El homenaje se llevará a cabo durante la edición número 32 del festival, que iniciará el próximo 14 de agosto en Bosnia y Herzegovina. La distinción reconoce no solo el trabajo de Luna como actor, director y productor, sino también su contribución para ampliar la representación de las historias latinoamericanas en la industria audiovisual internacional.
A lo largo de más de tres décadas de carrera, Diego Luna ha construido una filmografía que transita con naturalidad entre el cine independiente, las grandes producciones internacionales y proyectos profundamente comprometidos con la realidad social. Como actor, productor y director, ha impulsado historias que trascienden fronteras y han abierto nuevas conversaciones sobre identidad, migración y diversidad cultural.
Como parte del reconocimiento, Luna presentará "Ashes" ("Ceniza en la boca"), su más reciente largometraje como director, además de ofrecer una masterclass, donde compartirá su experiencia y visión sobre la industria cinematográfica con nuevas generaciones de cineastas.
El festival también rendirá homenaje al cineasta iraní Asghar Farhadi, ganador de dos premios Oscar, reafirmando la intención del encuentro de celebrar a creadores cuya obra ha marcado el cine contemporáneo a nivel mundial.
Fundado en 1995, en los últimos meses de la Guerra de Bosnia, el Festival de Cine de Sarajevo se ha convertido en el encuentro cinematográfico más importante de los Balcanes y en una de las plataformas culturales más relevantes de Europa. Recibir uno de sus máximos reconocimientos significa formar parte de una lista de artistas cuya obra ha dejado una huella duradera en la historia del cine.
Más que un premio individual, este homenaje representa un nuevo momento de visibilidad para el talento mexicano en el panorama internacional. En una industria cada vez más global, el reconocimiento a Diego Luna confirma que las historias contadas desde México siguen encontrando eco en los escenarios más importantes del mundo.