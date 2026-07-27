Hay escenarios que por sí solos cuentan una historia. Y si se trata de celebrar una década de uno de los torneos más importantes del tenis en México, pocos lugares resultan tan simbólicos como el Arco de Los Cabos.
El Arco de Los Cabos se convierte en la cancha más espectacular para celebrar una década de tenis
Con el mar como fondo y uno de los paisajes más reconocibles del país, el Mifel Tennis Open by Telcel Oppo dio inicio a las actividades de su décimo aniversario con un peloteo protagonizado por el campeón defensor Denis Shapovalov y el actual número 26 del mundo, Karen Khachanov, quienes intercambiaron golpes en una cancha instalada frente al icónico Arco de los Cabos
La actividad fue más allá de una simple sesión de exhibición, el encuentro marcó el comienzo de esta edición que celebra los 10 años del torneo resaltando el crecimiento del tenis en México y la manera en que Los Cabos se ha consolidado como uno de los destinos deportivos más atractivos.
Para hacer aún más especial este momento, la mini cancha con diseño huichol fue diseñada como un homenaje al característico trofeo del torneo. La propuesta integró elementos de la identidad mexicana, permitiendo que se convirtiera en un espacio en donde el deporte y la cultura compartieron protagonismo.
Como un momento de relajación previo a la competencia. Geoffrey Fernández, director del torneo, participó en un mini juego junto a los tenistas, mientras que el actor Juan Pablo Medina también se sumó a la actividad, reforzando el ambiente festivo que acompañará esta edición especial.
Con esta postal frente al mar, el Mifel Tennis Open by Telcel Oppo no solo abrió una nueva edición del torneo, sino que dio el banderazo a una semana dedicada a celebrar una década en la que el tenis ha encontrado en Los Cabos un escenario capaz de combinar competencia de alto nivel, entretenimiento y algunos de los paisajes más espectaculares del país.