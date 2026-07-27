Con el mar como fondo y uno de los paisajes más reconocibles del país, el Mifel Tennis Open by Telcel Oppo dio inicio a las actividades de su décimo aniversario con un peloteo protagonizado por el campeón defensor Denis Shapovalov y el actual número 26 del mundo, Karen Khachanov, quienes intercambiaron golpes en una cancha instalada frente al icónico Arco de los Cabos

Denis Shapovalov y Karen Khachanov protagonizaron un peloteo con una de las vistas más espectaculares del circuito.

(Fotografía: Cortesía )

La actividad fue más allá de una simple sesión de exhibición, el encuentro marcó el comienzo de esta edición que celebra los 10 años del torneo resaltando el crecimiento del tenis en México y la manera en que Los Cabos se ha consolidado como uno de los destinos deportivos más atractivos.

Para hacer aún más especial este momento, la mini cancha con diseño huichol fue diseñada como un homenaje al característico trofeo del torneo. La propuesta integró elementos de la identidad mexicana, permitiendo que se convirtiera en un espacio en donde el deporte y la cultura compartieron protagonismo.