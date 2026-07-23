Si ver un partido en el Estadio Azteca, el MetLife Stadium o el SoFi Stadium ya es impresionante, Marruecos llevará la experiencia a otro nivel con la inauguración del Grand Stade Hassan II, una maravilla arquitectónica y deportiva que hará que cualquier otro estadio del mundo parezca pequeño, literalmente.
Marruecos tendrá el estadio más grande del mundo para la Copa Mundial 2030
Si ver un partido en el Estadio Azteca, el MetLife Stadium o el SoFi Stadium ya es impresionante, Marruecos llevará la experiencia a otro nivel con la inauguración del Grand Stade Hassan II, una maravilla arquitectónica y deportiva que hará que cualquier otro estadio del mundo parezca pequeño, literalmente.
El país africano, que será una de las tres sedes de la Copa Mundial 2030, no se está tomando a la ligera la llegada de millones de visitantes. Por ello, ya comenzó la construcción del que será el estadio más grande del mundo.
Si existiera una competencia por tener el recinto deportivo de mayor capacidad, Marruecos llevaría la delantera. El estadio, que se construye en Casablanca, podrá albergar a 115 mil espectadores.
Para ponerlo en perspectiva, el récord actualmente pertenece al estadio Rungrado Primero de Mayo, ubicado en Pionyang, Corea del Norte, con una capacidad oficial de 114 mil espectadores. Le sigue el Spotify Camp Nou, en Barcelona, con capacidad para 105 mil personas.
Grand Stade Hassan II, la joya arquitectónica y deportiva de Marruecos
El proyecto está siendo desarrollado por la firma Populous, en colaboración con el despacho parisino Oualalou + Choi. Su diseño se inspira profundamente en las tradiciones regionales marroquíes y toma como concepto central el moussem, una reunión social y cultural tradicional del país.
Esta inspiración se traduce en una estructura imponente con un techo en forma de carpa que, además de proporcionar sombra y protección en caso de lluvia, le otorga una identidad arquitectónica que rinde homenaje al patrimonio cultural marroquí.
El colosal estadio contará con tres gradas empinadas y compactas que garantizarán un ambiente vibrante. Cada uno de los extremos tendrá capacidad para 29,500 personas en zonas de admisión general.
Además, incorporará cinco niveles de hospitalidad en las tribunas principales, ubicadas a ambos lados del campo. Estos espacios recibirán a 12,000 asistentes distribuidos entre áreas VVIP, VIP, Hospitality, palcos y el palco real.
La estructura estará sostenida por 32 escaleras monumentales que, al mismo tiempo, funcionarán como accesos a jardines elevados, ubicados a 28 metros del suelo. Estos espacios crearán la experiencia de un oasis de vegetación bajo la cubierta translúcida.
El estadio cumplirá íntegramente con la normativa de la FIFA y tendrá la capacidad de albergar la final de la Copa Mundial de la FIFA 2030, además de ser la sede de los partidos de dos clubes locales. Los preparativos para las obras ya están en marcha y la magnitud del proyecto posicionará a Marruecos como uno de los grandes referentes de la infraestructura deportiva internacional.