El país africano, que será una de las tres sedes de la Copa Mundial 2030, no se está tomando a la ligera la llegada de millones de visitantes. Por ello, ya comenzó la construcción del que será el estadio más grande del mundo.

Ubicado en Casablanca, el recinto superará al Rungrado Primero de Mayo de Corea del Norte y al Spotify Camp Nou de Barcelona en capacidad. (Fotografía: Populous)

Si existiera una competencia por tener el recinto deportivo de mayor capacidad, Marruecos llevaría la delantera. El estadio, que se construye en Casablanca, podrá albergar a 115 mil espectadores.

Para ponerlo en perspectiva, el récord actualmente pertenece al estadio Rungrado Primero de Mayo, ubicado en Pionyang, Corea del Norte, con una capacidad oficial de 114 mil espectadores. Le sigue el Spotify Camp Nou, en Barcelona, con capacidad para 105 mil personas.

Grand Stade Hassan II, la joya arquitectónica y deportiva de Marruecos

El proyecto está siendo desarrollado por la firma Populous, en colaboración con el despacho parisino Oualalou + Choi. Su diseño se inspira profundamente en las tradiciones regionales marroquíes y toma como concepto central el moussem, una reunión social y cultural tradicional del país.