Ahora bien, si lo comparamos con la final del Mundial de Qatar 2022, esta apenas registró una audiencia de 22.3 millones de personas en Estados Unidos. Aunque el partido enfrentó a Argentina y Francia, el cambio de horario limitó considerablemente el número de personas que pudieron seguir la transmisión.

Antes de la final, el partido más visto en Estados Unidos durante el torneo había sido el de la selección local ante Bélgica, con 46 millones de espectadores. (Fotografía: David Ramos/Getty Images)

Si bien las cifras se mantuvieron por debajo de los casi 126 millones de espectadores que siguieron el Super Bowl XLIX, cuando los Seattle Seahawks derrotaron a los New England Patriots, representan un hito significativo para un deporte que durante mucho tiempo ha permanecido a la sombra del fútbol americano, el baloncesto y el béisbol.

La audiencia incluso superó a los 25 millones de personas que sintonizaron el quinto partido de las Finales de la NBA, en el que los Knicks de Nueva York pusieron fin a una sequía de 53 años al derrotar a los Spurs de San Antonio.

En general, el torneo, organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México por primera vez, se benefició de transmitirse en horario estelar para el público estadounidense. Además, muchos aficionados se sintieron atraídos por lo que podrían ser las últimas apariciones en una Copa del Mundo de figuras como Lionel Messi y su eterno rival, Cristiano Ronaldo.

Aunque quedó por debajo del Super Bowl, la final marcó un antes y un después para el crecimiento del fútbol en Estados Unidos. (Fotografía: Al Bello/Getty Images)

Eso no significa necesariamente que el público estadounidense se sienta hoy más atraído por este deporte; simplemente, los horarios jugaron un papel muy favorable. Es muy probable que la Copa del Mundo de 2030 y la de Arabia Saudita 2034 se disputen en horarios menos convenientes para América en general, lo que podría afectar los índices de audiencia, especialmente en aquellos países donde el fútbol no es el deporte con mayor seguimiento.