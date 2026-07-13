Hollywood ha sido, a lo largo de su historia, un semillero de talentos, pero pocos han demostrado la versatilidad para transitar entre grandes franquicias, cine de autor, terror y drama con la naturalidad de Sam Neill. Fue uno de los actores más prolíficos, versátiles y queridos de toda una generación.
De ‘Jurassic Park’ a ‘Peaky Blinders’, el legado que nos dejó Sam Neill
Neill nació en Irlanda del Norte en 1947 y estudió Literatura Inglesa en Canterbury. Treinta años después, en 1977, participó en Sleeping Dogs, película con la que alcanzó reconocimiento internacional y que le abrió las puertas para participar en otras producciones como My Brilliant Career (1979), Omen III: The Final Conflict (1981) y The Piano (1993), entre otras.
Aunque para la década de los noventa ya contaba con un amplio portafolio de éxitos, fue su participación en Jurassic Park, dirigida por Steven Spielberg, donde interpretó al Dr. Alan Grant, la que le dio una proyección mundial y lo convirtió en uno de los actores más queridos y reconocidos del cine.
La contraposición de sus papeles: una versatilidad poco antes vista
Ese mismo año, 1993, Neill volvió a demostrar el alcance de su capacidad actoral al participar en dos producciones completamente opuestas, estrenadas prácticamente de manera simultánea.
Por un lado estaba Jurassic Park, un éxito taquillero que se convirtió en un fenómeno cultural. En el extremo opuesto se encontraba El Piano, la aclamada cinta de autor dirigida por Jane Campion, en la que interpretó a Alistair Stewart. La película obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes y ganó tres premios Oscar.
El cierre de los noventa, marcado por los éxitos
De 1995 al 2000 obtuvo papeles que, una vez más, demostraron su capacidad para moverse entre distintos géneros y ofrecer actuaciones memorables en cada uno de ellos.
En En la boca del miedo (1995), Neill regresó al terror después de Omen III: The Final Conflict, interpretando a un investigador que comienza a perder la cordura mientras intenta esclarecer la desaparición de un famoso novelista.
Posteriormente, en Horizonte Final, compartió pantalla con Joely Richardson y Laurence Fishburne en una película de ciencia ficción y terror que sigue a una tripulación enviada a rescatar una nave espacial desaparecida.
Por su parte, en Merlín, dio el salto a la televisión con una miniserie de fantasía que le valió nominaciones a los premios Emmy y Globo de Oro.
Un nuevo siglo, una nueva etapa en televisión
Ya entrados los años 2000, sus papeles televisivos conquistaron a una nueva generación de espectadores. En 2007 participó en Los Tudor, donde interpretó al cardenal Thomas Wolsey, consejero de confianza del rey Enrique VIII.
Años más tarde, durante dos temporadas, se convirtió en uno de los personajes más odiados de Peaky Blinders al dar vida al mayor Chester Campbell, un inspector enviado por Winston Churchill para recuperar las armas desaparecidas de la fábrica de armas pequeñas de Birmingham.
El regreso de Neill al universo de
Jurassic Park
En 2022, cuando la franquicia regresó bajo el nombre de Jurassic World, los productores decidieron reunir a parte del elenco original. Entre ellos estuvo Sam Neill, quien volvió a interpretar al Dr. Alan Grant en una última aparición junto a la nueva generación de protagonistas, encabezada por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard.
El adiós a una de las grandes estrellas de Hollywood
Neill consolidó una prolífica carrera artística que se extendió por más de cinco décadas y abarcó cerca de 150 producciones entre cine y televisión.
El actor fue diagnosticado en 2022 con un agresivo linfoma angioinmunoblástico de células T, un tipo de cáncer en la sangre. Sin embargo, sus allegados aclararon que permanecía libre de la enfermedad al momento de su fallecimiento.
La noticia de su muerte fue confirmada a través de un comunicado, en el que también se informó que el deceso ocurrió de forma repentina y rodeado de su familia.