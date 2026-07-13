Por un lado estaba Jurassic Park, un éxito taquillero que se convirtió en un fenómeno cultural. En el extremo opuesto se encontraba El Piano, la aclamada cinta de autor dirigida por Jane Campion, en la que interpretó a Alistair Stewart. La película obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes y ganó tres premios Oscar.

El cierre de los noventa, marcado por los éxitos

De 1995 al 2000 obtuvo papeles que, una vez más, demostraron su capacidad para moverse entre distintos géneros y ofrecer actuaciones memorables en cada uno de ellos.

Recordamos los papeles más emblemáticos que marcaron la carrera de Sam Neill, desde El Piano hasta Jurassic World.

(Fotografía: IMDb)

En En la boca del miedo (1995), Neill regresó al terror después de Omen III: The Final Conflict, interpretando a un investigador que comienza a perder la cordura mientras intenta esclarecer la desaparición de un famoso novelista.

Posteriormente, en Horizonte Final, compartió pantalla con Joely Richardson y Laurence Fishburne en una película de ciencia ficción y terror que sigue a una tripulación enviada a rescatar una nave espacial desaparecida.

Por su parte, en Merlín, dio el salto a la televisión con una miniserie de fantasía que le valió nominaciones a los premios Emmy y Globo de Oro.

Un nuevo siglo, una nueva etapa en televisión

Ya entrados los años 2000, sus papeles televisivos conquistaron a una nueva generación de espectadores. En 2007 participó en Los Tudor, donde interpretó al cardenal Thomas Wolsey, consejero de confianza del rey Enrique VIII.

Años más tarde, durante dos temporadas, se convirtió en uno de los personajes más odiados de Peaky Blinders al dar vida al mayor Chester Campbell, un inspector enviado por Winston Churchill para recuperar las armas desaparecidas de la fábrica de armas pequeñas de Birmingham.

Terror, drama, ciencia ficción y televisión: Sam Neill demostró que podía conquistar cualquier género.

(Fotografía: IMDb)

El regreso de Neill al universo de

Jurassic Park

En 2022, cuando la franquicia regresó bajo el nombre de Jurassic World, los productores decidieron reunir a parte del elenco original. Entre ellos estuvo Sam Neill, quien volvió a interpretar al Dr. Alan Grant en una última aparición junto a la nueva generación de protagonistas, encabezada por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard.

El adiós a una de las grandes estrellas de Hollywood

Neill consolidó una prolífica carrera artística que se extendió por más de cinco décadas y abarcó cerca de 150 producciones entre cine y televisión.

El actor fue diagnosticado en 2022 con un agresivo linfoma angioinmunoblástico de células T, un tipo de cáncer en la sangre. Sin embargo, sus allegados aclararon que permanecía libre de la enfermedad al momento de su fallecimiento.

La noticia de su muerte fue confirmada a través de un comunicado, en el que también se informó que el deceso ocurrió de forma repentina y rodeado de su familia.