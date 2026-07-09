En pleno Rockefeller Plaza, en Nueva York, la marca presentó la réplica móvil más grande que ha creado hasta ahora del Trofeo Oficial de la Copa Mundial. La pieza alcanza los 8.47 metros de altura, pesa alrededor de 4.2 toneladas y está formada por 1,363,402 bricks, convirtiéndose en una de las construcciones más ambiciosas en la historia del Grupo LEGO.

El encargado de colocar la última pieza fue Cafu, capitán de la selección brasileña campeona del mundo en 2002, quien participó en la inauguración junto a fanáticos del fútbol de distintos países.

La instalación mide 8.47 metros de altura y pesa alrededor de 4.2 toneladas.

(Fotografía: LEGO Media )

Pero la instalación va más allá del tamaño. La escultura marca la apertura de la LEGO Fan Zone, un espacio gratuito donde los visitantes pueden construir, personalizar minifiguras y participar en distintas experiencias inspiradas en el Mundial, reforzando la idea de que el fútbol también se vive a través de la creatividad.

Detrás de la obra hay ocho meses de trabajo y un equipo de 59 especialistas entre diseñadores, ingenieros y constructores. Para hacer posible su traslado, el trofeo fue fabricado en 16 secciones y montado sobre una estructura interna de acero que garantiza su estabilidad.