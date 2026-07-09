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Otro récord para Bad Bunny: su medio tiempo del Super Bowl fue nominado a 9 Emmy

Bad Bunny destrona a Lady Gaga y su medio tiempo del Super Bowl LX se convierte en el más nominado en la historia de los Premios Primetime Emmy, con 9 nominaciones.
jue 09 julio 2026 04:32 PM
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Del show más visto de la historia al más nominado al Emmy. Bad Bunny sigue rompiendo récords.
 (Fotografía: Kevin C. Cox/Getty Images)

Mientras una muy pequeña fracción de personas estaba en contra de que Bad Bunny encabezara el medio tiempo del último Super Bowl, el resto de América (el continente completo) vivía, a través de la televisión, una fiesta que nos hizo sentir, por lo menos por un momento, un poco más unidos.

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Pasaron varios días después de la presentación y la gente seguía buscando la repetición en redes sociales, hasta que, un día, se convirtió en el medio tiempo más visto de la historia, con 135.4 millones de espectadores.

Otro récord más para Bad Bunny y su medio tiempo del Super Bowl

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El medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX consiguió 9 nominaciones a los Premios Primetime Emmy. (Fotografía: Thearon W. Henderson/Getty Images)

Es claro que su presentación fue única en su tipo. Por eso no me parece extraño que, a estas alturas, aquel show que se convirtió en el más visto ahora haya conseguido otro récord: ser la presentación con el mayor número de nominaciones en los Premios Emmy.

Dejando atrás el medio tiempo de Lady Gaga, Bad Bunny ha conseguido 9 nominaciones, entre ellas: Mejor Especial de Variedades (en vivo), categoría en la que Benito está nominado como artista principal y productor junto a Jay-Z; Mejor Diseño de Producción; Mejor Coreografía; Mejor Dirección; Mejor Peinado; Mejor Diseño de Iluminación; Mejor Dirección Musical; Mejor Mezcla de Sonido; y Mejor Dirección Técnica y Trabajo de Cámara.

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Después de reunir a 135.4 millones de espectadores, el espectáculo de Bad Bunny vuelve a hacer historia.
 (Fotografía: Thearon W. Henderson/Getty Images)

Sus competidores por el Emmy a Mejor Especial de Variedades (en vivo) serán la 83.ª edición de los Globos de Oro, la 68.ª edición de los Premios Grammy, los Premios Óscar y la 78.ª edición de los Premios Tony.

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Por supuesto, esta no es la primera vez que un show de medio tiempo obtiene nominaciones a los Premios Emmy. De hecho, es el séptimo de forma consecutiva en conseguir al menos una nominación. La lista incluye los espectáculos de Jennifer Lopez y Shakira (2020), The Weeknd (2021), Dr. Dre (2022), Rihanna (2023), Usher (2024) y Kendrick Lamar (2025).

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Bad Bunny supera el récord de Lady Gaga y firma el medio tiempo con más nominaciones al Emmy.
 (Fotografía: Ronald Martinez/Getty Images)

Es claro que 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' ha marcado un antes y un después en la carrera de Bad Bunny. A principios de este año, Benito ganó tres premios Grammy: Álbum del Año, Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación de Música Global por "EoO", una canción de ese álbum.

Además, obtuvo un triunfo histórico al ganar el premio a Álbum del Año, convirtiéndose en el primer álbum en español en conseguir ese reconocimiento.

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