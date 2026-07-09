Pasaron varios días después de la presentación y la gente seguía buscando la repetición en redes sociales, hasta que, un día, se convirtió en el medio tiempo más visto de la historia, con 135.4 millones de espectadores.

Otro récord más para Bad Bunny y su medio tiempo del Super Bowl

El medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX consiguió 9 nominaciones a los Premios Primetime Emmy. (Fotografía: Thearon W. Henderson/Getty Images)

Es claro que su presentación fue única en su tipo. Por eso no me parece extraño que, a estas alturas, aquel show que se convirtió en el más visto ahora haya conseguido otro récord: ser la presentación con el mayor número de nominaciones en los Premios Emmy.

Dejando atrás el medio tiempo de Lady Gaga, Bad Bunny ha conseguido 9 nominaciones, entre ellas: Mejor Especial de Variedades (en vivo), categoría en la que Benito está nominado como artista principal y productor junto a Jay-Z; Mejor Diseño de Producción; Mejor Coreografía; Mejor Dirección; Mejor Peinado; Mejor Diseño de Iluminación; Mejor Dirección Musical; Mejor Mezcla de Sonido; y Mejor Dirección Técnica y Trabajo de Cámara.

Después de reunir a 135.4 millones de espectadores, el espectáculo de Bad Bunny vuelve a hacer historia.

(Fotografía: Thearon W. Henderson/Getty Images)

Sus competidores por el Emmy a Mejor Especial de Variedades (en vivo) serán la 83.ª edición de los Globos de Oro, la 68.ª edición de los Premios Grammy, los Premios Óscar y la 78.ª edición de los Premios Tony.