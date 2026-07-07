Príncipe Harry pierde juicio por violación de la privacidad contra el Daily Mail

Harry, quien reside en Montecito, California, figuraba entre un grupo de personalidades que también presentaron una demanda, entre ellos Elton John, David Furnish, Elizabeth Hurley y Sadie Frost, así como la activista Doreen Lawrence y el expolítico Sir Simon Hughes, sin embargo el tribunal dictaminó que ninguno logró probar sus alegatos.

Los demandantes alegaron que, además de intervenir sus teléfonos, periodistas del Daily Mail y del Mail on Sunday interceptaron líneas telefónicas fijas e instalaron micrófonos en casas y automóviles. Incluso, señalan que los tabloides mintieron para la elaboración de artículos publicados entre 1993 y 2018. Sin embargo, la editorial negó todas las acusaciones.

“Las acusaciones eran sumamente graves. Sin embargo, no se basaban de forma consistente en declaraciones concretas que se presentaran al testigo pertinente como falsedades deliberadas”, señaló el juez Nicklin.

Al comparecer ante el Tribunal Superior en enero y al borde de las lágrimas, el príncipe Harry señaló a la prensa sensacionalista de haber hecho “absolutamente infernal” la vida de su esposa Meghan.

Tanto Harry como los otros seis demandantes exigían una indemnización sustancial al propietario del Daily Mail y del Mail on Sunday.